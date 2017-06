Erlangen-Höchstadt: 79-Jähriger stirbt bei Leitersturz

Rentner führte Arbeiten am Dach des Hauses durch - Kripo ermittelt - vor 36 Minuten

ERLANGEN-HÖCHSTADT - Am Donnerstagvormittag führte ein 79-jähriger Mann an seinem Haus im Nordwesten des Landkreises Erlangen-Höchstadt auf einer Leiter Arbeiten am Dach durch. Beim Herabsteigen verlor der Rentner den Halt und stürzte auf den Gehweg. Noch vor Ort erlag er seinen Verletzungen.

Laut Angaben der Polizei wollte der 79-Jährige Säuberungsarbeiten an dem Haus in einer Ortschaft im Landkreis Erlangen-Höchstadt durchführen. Mit Hilfe einer Leiter stieg er an der Außenfassaden hoch und arbeitete am Dach.

Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Mann schließlich den Halt, stürzte von der Leiter und landete rückwärts auf dem Gehweg. Noch vor Ort erlag er laut Polizei seinen schweren Verletzungen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen übernahm am Tatort die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Sturzes.

