Erste Flocken schaffen ein weißes Winter-Wunderland

Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See: Wenig weihnachtlich, aber immerhin winterlich ging es am Montag im Landkreis zu, wie dieser idyllische Blick auf den Höchstadter Ortsteil Ailersbach beweist. Weitere Fotos im Internet unter www.nordbayern.de/hoechstadt © Alle Fotos: Ralf Rödel