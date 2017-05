,Espoir‘ und Erfolgsdruck: Besuch aus St. Luce

SPD Herzogenaurach und Parti Socialiste der französischen Partnerstadt tauschen sich aus - vor 21 Minuten

HERZOGENAURACH - "Espoir", also "Hoffnung" sei die vorherrschende Stimmung in der Parti Socialiste (PS) der Herzogenauracher Partnerstadt Sainte-Luce-sur- Loire nach den Präsidentschaftswahlen mit Emmanuel Macron als neuem Präsidenten Frankreichs.

Entspannte Runde mit schweren politischen Themen: Eine Abordnung der Parti Socialiste aus Herzogenaurachs Partnerstadt Sainte-Luce-sur-Loire mit Vertretern der SPD Herzogenaurach. Foto: Giulia Iannicelli



Auf Einladung der SPD Herzogenaurach sind französische Genossen und Gäste, dabei vier Stadträte und die ehemalige Partnerschaftsbeauftragte Marie-Paule Lizé sowie Mitglieder des Freundeskreises aus der französischen Partnerstadt Sainte-Luce-sur-Loire noch bis zum 28. Mai in Herzogenaurach. Es sind Alain Lizé, Daniel und Jacqueline Priou, Francois und Jocelyne Colson und der Ortsvorsitzende der PS in Sainte Luce, Jean LeGovic.

Europa und seine Zukunft ist eines der wichtigsten Themen, wofür der Ortsverein der PS von Sainte Luce auch bereits eine gemeinsame Erklärung vorformuliert hat.

"60 Jahre nach dem Vertrag von Rom bleibt Europa fragil", heißt es darin. Die Reisefreiheit, der gemeinsame Markt und der Euro, die gemeinsame Währung, eine solide Politik und gemeinsame Landwirtschaftspolitik sowie Erasmus und Studentenaustausch seien Errungenschaften, wenngleich das "Funktionieren der Demokratie in der Europäischen Union verbesserungswürdig" sei.

Die kommenden Parlamentswahlen in Frankreich, bei denen sich zeigen wird, mit welchen Konstellationen der neue Präsident regieren kann, werden mit Spannung erwartet. Die Arbeitslosigkeit in Frankreich, eine Reform des Arbeitsrechts, der Umgang mit Flüchtlingen sind schwierige Themen, die auch unter den Genossen an der Loire diskutiert werden.

Die Mehrheit der Franzosen wünsche eine "neue Form des Regierens". "Es muss gelingen", sagte Marie-Paule Lizé, "es ist die letzte Chance für Europa".

Im Besuchsprogramm begleitet wurden die Franzosen von SPD-Ortsvorsitzender Renate Schroff, Bürgermeister German Hacker, Stadträten und Freunden.

Edith Kern-Miereisz