Ex-Clubtrainer in Herzogenaurach

Hans Meyer kommt zum Fanclub Frankenpower — Präsentation des neuen Buchs - vor 53 Minuten

HERZOGENAURACH - Auch wenn Hans Meyer beim 1. Fußballclub Nürnberg einer Vertragsstreitigkeit 2009 wegen wohl nie den Status des Vereinsheiligen erreichen wird, zu den seliggesprochenen gehört der einstige Erfolgstrainer beim Club allemal. Am 19. Januar kommt Meyer auf Einladung des FCN-Fanclubs Frankenpower nach Herzogenaurach und präsentiert sein neues Buch.

Hans Meyer hat was zu sagen. Vermutlich auch in Herzogenaurach. © Pfrogner



Das Werk hat den sehr zutreffenden Titel "Ganz Nürnberg war in einem Rausch" und befasst sich mit dem größten Erfolg der Club-Neuzeit nach Max Merkel, dem DFB-Pokalsieg 2007 unter Meyers Trainerschaft. Der im Sudetenland geborene Meyer, heute Präsidiumsmitglied bei Borussia Mönchengladbach, ist der einzige Trainer, der sowohl in der DDR (mit Carl Zeiss Jena) als auch im vereinten Deutschland Pokalsieger wurde — eben mit dem Club an jenem berauschenden 26. Mai 2007 gegen den VfB Stuttgart.

Es gibt also echten O-Ton zu hören im im Sportheim des FC Herzogenaurach am Rudolf-Dassler-Sportgelände. Mit dem Fußballtrainer, der bekanntlich auch als Fußball-Redner, Fußball-Autor und Gesprächspartner in der ersten Liga spielt, kommen die Mitautorin des Buchs, Maren Zimmermann, und der Verleger Manfred Rothenberger.

Die Buchpräsentation — das Werk ist natürlich an dem Abend auch zu kaufen — dauert von 18 bis 22 Uhr und kostet kein Eintrittsgeld. Dennoch, Frankenpower-Vorsitzender Elmar Amling bittet um Verständnis, muss man sich der begrenzten Plätze im FC-Heim wegen online anmelden. Auf der Homepage des Fanclubs ist dies bereits möglich: www.fcn-fanclub-frankenpower.de

