Faire Matches in entspannter Runde

Beim 33. Röttenbacher LK-Tennisjugendturnier wurden am Ende viele Pokale verteilt - vor 1 Stunde

RÖTTENBACH - Beim 33. Röttenbacher LK-Tennisjugendturnier des TC um den "Sparkassen Höchstadt Cup" war der Wettergott den Veranstaltern dieses Jahr hold. Keine Regenpausen störten während der drei Spieltage.

Groß war die Freude bei den jungen Turnierteilnehmern über die erreichten Siege: Am Ende wurden eine ganze Reihe von Pokalen an die Gewinner verteilt. © Fotos: Klaus Frank



Groß war die Freude bei den jungen Turnierteilnehmern über die erreichten Siege: Am Ende wurden eine ganze Reihe von Pokalen an die Gewinner verteilt. Foto: Fotos: Klaus Frank



Nicht allzu viele weibliche Teilnehmer gab es, so dass nur in einer Altersklasse U 16 gespielt wurde.



Nicht allzu viele weibliche Teilnehmer gab es, so dass nur in einer Altersklasse U 16 gespielt wurde.



Den zahlreichen Zuschauern wurden spannende und hochklassige Tennismatches in den jeweiligen Altersklassen geboten. Erfreulich war die im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich gestiegene Teilnehmerzahl. Sportwart und Turnierleiter Klaus Frank konnte stolz verkünden, dass diese von 22 im letzten Jahr auf 31 Spielern jetzt gestiegen sei — nicht zuletzt dank der Unterstützung durch Sportlerinnen und Sportlern aus den Nachbarvereinen, die sich die letzten Jahre rar gemacht hatten. Dies sei keine Selbstverständlichkeit bei der Vielfalt von LK-Turnieren, die im Bezirk Mittelfranken an diesem Wochenende parallel veranstaltet wurden. Die entspannte und familiäre Atmosphäre des Turniers zieht mittlerweile Spieler über Jahre als Stammgäste an.

Mehrere Talente

Bei den Jüngsten in den Altersklassen U 10 und U 12 gebe es Talente, deren spielerisches Potenzial zu großen Hoffnungen Anlass gibt, so Frank.

Bei den U 10 männlich lieferten sich am Sonntagnachmittag Philip Höfken, TB Erlangen, und Patrick Muresan, TC Großgründlach, ein packendes Finale, das Patrick Muresan mit 5:7/6:3 bei Satzgleichstand im Matchtiebreak mit 10:8 für sich entschied.

Bei den U 12 männlich siegte Paul Münch, TV Adelsdorf, gegen Fritz Müller, ASV Möhrendorf, glatt mit 6:1/6:0. Bei den U 14 männlich setzte sich Florian Wagner, SV Langensendelbach, souverän gegen Moritz Jakobs, TC RW Erlangen, mit 6:3/6:3 durch. Im Spielmodus "jeder gegen jeden" setzte sich Robin Pielage, TV 1877 Lauf, mit vier Siegen ungeschlagen bei den U 16 männlich durch. Etwas enttäuschend war die niedrige Beteiligung weiblicher Teilnehmer, so dass nur eine Altersklasse U 16 weiblich ausgespielt werden konnte. Ähnlich wie bei den U 16 männlich setzte sich Helena Höfken, TB Erlangen, mit vier Siegen ebenfalls ungeschlagen an die Tabellenspitze. Zum Abschluss des Turniers überreichten der Vorsitzende des TC Röttenbach, Thomas Findeiss, zusammen mit Bürgermeister Wahl und Lea Warter vom Sponsor Sparkasse Höchstadt die Pokale an die Sieger sowie die Nächstplatzierten. Obwohl der Veranstalter TC Röttenbach keinen ersten Platz holte, herrschte doch große Zufriedenheit, da durch die guten Platzierungen in allen Altersklassen der "Bürgermeister Ludwig Wahl"-Wanderpokal für den erfolgreichsten Verein wieder vom TC RW Erlangen an den TC Röttenbach zurückgeht. Sportwart Andreas Beyer nahm ihn für den TCR in Empfang.