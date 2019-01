Fans der Band "Queen" pilgern bald nach Adelsdorf

Der Kinofilm „Bohemian Rhapsody“ bricht derzeit alle Rekorde – und im Frühjahr schwappt die Euphorie um die Rockband Queen auch in den Aischgrund über.

Die Show huldigt dem Künstler Freddie Mercury - hier eine Szene. © Richter



In der Adelsdorfer Aischgrundhalle findet am 31. März 2019 „Forever Queen – performed by QueenMania“ statt. QueenMania besteht aus Vollblut-Musikern und eingefleischten Queen-Fans, die seit ihrer Gründung im Jahr 2006 durch Europa touren.

Die Show „Forever Queen“ ehrt, so der PR-Text, „den Ausnahmekünstler Freddie Mercury und huldigt Queen – temperamentvoll, originalgetreu und live on Stage, einzigartig inszeniert in einer aufwendig produzierten Multimedia- und Lightshow“.

Tickets sind erhältlich in der NN-Geschäftsstelle, An der Schütt 26, Herzogenaurach, Tel. (09 11) 2 16 27 77, und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.