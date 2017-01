Fast 19.000 Euro: Freude bei den Sternsingern

HERZOGENAURACH - HERZOGENAURACH — Die über 100 Sternsinger der katholischen Pfarreien Herzogenaurachs haben insgesamt 18 843,72 Euro gesammelt.

Die Sternsinger waren auch heuer wieder erfolgreich unterwegs. Foto: Foto: Welker



„Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!" — Unter diesem Motto waren zahlreiche Kinder und Jugendliche der katholischen Pfarreien von Herzogenaurach um den Dreikönigstag mit Begeisterung unterwegs, um die Botschaft von der Geburt Jesu in vielen Häusern zu verkünden und für Not leidende Kinder um Spenden zu bitten.

Überall unterwegs

Von dem Gesamtbetrag entfallen auf die Stadtpfarrei St. Maria Magdalena 6620,92 Euro, die neun Sternsingergruppen sammelten. In Haundorf und Beutelsdorf konnten die Aktiven mit ihren Gruppen 3015,45 Euro erzielen. In Niederndorf sammelten die Sternsinger 4147,35 Euro. Die Gruppen mit Kindern und Jugendlichen waren besuchten neben zahlreichen Haushalten auch die Grundschule in Niederndorf, das Kinderhaus St. Josef sowie den Kinderhort St. Franziskus auf der Herzo Base.

In der Pfarrei St. Otto waren die Jugendlichen ebenfalls mit Begeisterung als Sternsinger unterwegs. Hier konnten 4940,76 Euro erzielt werden.

Der Erlös geht an das Kindermissionswerk für unterschiedliche Projekte weltweit, besonders für Kinderprojekte.

Dank auch an die Eltern

Der Dank geht auch an alle Kinder und Jugendliche für ihr Engagement und ihre Begeisterung. Ohne die Mithilfe der Eltern und Erwachsenen, die die Aktion durch ihre Mitarbeit wie Schminken, Fahrdienste und die Stärkung der Sternsinger mit dem Mittagessen unterstützten, wäre aber die Durchführung kaum möglich gewesen – und damit auch der große Erfolg nicht.

