Feiern trotz Regen: Faschingsausklang in Herzogenaurach

Narren trieben es am Marktplatz bunt - vor 53 Minuten

HERZOGENAURACH - Zum Faschingsausklang trieben es die Narren in der Aurachstadt bunt: Mit "Uraha helau" auf den Lippen und fantasievollen Kostümen feierten etliche Hundert Gäste ausgelassen auf dem Marktplatz.

Showtanz und Partyhits heizten dem Publikum auf dem Marktplatz ein. Faschingsfans aller Altersgruppen ließen sich von der guten Laune anstecken. Ihre fantasievollen Kostüme sorgten für Farbtupfer am wolkenreichen Nachmittag. © Fotos: Seitz, Aslanidis



Friedlich vereint schunkelten Hexen, Tiger, Piraten und Vampire zu den Klängen der "Nachtschicht". Die trafen mit ihren Rock-, Faschings- und Partyklassikern wie "Rolling on the river" von Creedence Clearwater Revival oder "Viva Colonia" beim Publikum in bewährter Weise ins Schwarze. Zuvor hatte der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr mit Samba-Rhythmen die Temperaturen auf dem Marktplatz (gefühlt) steigen lassen.

Die gefürchteten und angekündigten Regenschauer blieben zunächst aus, doch so manches Kostüm war wohl in weiser Voraussicht mit Blick auf seine wärmenden Eigenschaften gewählt worden. Nicht zuletzt das Outfit von Bürgermeister German Hacker, der von Kopf bis Fuß in ein gut gepolstertes Kürbis-Gewand gehüllt war und sich nur durch seine Größe enttarnte.

Diverse Kühe, Zebras, Nilpferde oder Dinosaurier waren in ihren Overalls ebenfalls wetterfest ausgestattet. Der Nachteil: Sie kamen beim ausgelassenen Tanzen schnell ins Schwitzen. Außerdem hatte so manches Glas Sekt innerlich schon vorgewärmt.

Über ganz besondere Niederschläge freute sich vor allem der Narren-Nachwuchs: Spielmannszug und Nachtschicht ließen von der Bühne immer wieder Bonbons in die Menge regnen, auch Konfetti und Luftschlangen wirbelten durch die Luft und ringelten sich sogar um das "Gerchla" am Brunnen. Dass später am gestrigen Nachmittag echte Tropfen fielen, konnte die Stimmung auf dem Marktplatz nicht trüben. Im Gegenteil – jetzt erst recht feierten die wetterfesten Jecken, denen dank Wuschelperücken, Tierfell-Kapuzen und überdimensionaler Hüte der Regen scheinbar nichts anhaben konnte.

Vielleicht lag das auch an den magischen Gestalten, die den Marktplatz bevölkerten? Dort wedelten nicht nur kleine Harry Potters eifrig mit den Zauberstäben, auch ungewöhnlich viele Feen und Einhörner tummelten sich in der Menge. Alles in allem ein märchenhafter Faschingsausklang also.

sis