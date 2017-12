Fette Beute in Höchstadt: Gold und Münzen

HÖCHSTADT - Unbekannte sind am vergangenen Samstag in zwei Einfamilienhäuser in Höchstadt eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Symbolbild Foto: Archiv / dpa



Einer der Einbrüche ereignete sich zwischen 12 und 19.45 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße. Die Täter drangen über ein aufgehebeltes Fenster in das Wohnanwesen ein, durchstöberten sämtliche Räume nach Wertsachen und entwendeten sowohl Goldschmuck als auch Münzen. Beim zweiten Fall im Bechhofener Weg gelangten die Täter zwischen 14 und 17.30 Uhr über einen Wintergarten zwar ebenfalls ins Haus, konnten aber keine Beute machen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon (09 11) 21 12-33 33 zu melden. Die Beamten richten dabei ihr Augenmerk auch schon auf die Tage vor den Einbrüchen, denn eventuell haben die Täter das Gebiet im Vorfeld ausbaldowert. Am Montag, 27. November, beispielsweise machten sich zwei junge Männer in der Wohnsiedlung verdächtig, in der sich auch die Albrecht-Dürer-Straße befindet. Das Duo trug Kopfbedeckungen aus Stoff und gab sich als Reifenverkäufer aus.

