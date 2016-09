Feuerteufel in einem Geflecht aus Schuld und Sühne

Es wird heiß: Herzogenauracher Krimiautor legt mit „Elsässer Sünden“ den zweiten Fall von Major Jules Gabin vor - vor 51 Minuten

HERZOGENAURACH - Ganz schön feurig geht es in dem beschaulichen Städtchen Rebenheim im Elsass zu. In seinem zweiten Fall bekommt es Major Jules Gabin nämlich mit einem Feuerteufel zu tun. Der Autor des Kriminalromans ist in Herzogenaurach kein unbekannter. Denn hinter dem Namen Jean Jacques Laurent verbirgt sich niemand anderes als Jan Beinßen.

Unter dem Namen Jean Jacques Laurent zündelt der Herzogenauracher Autor Jan Beinßen ganz schön. „Elsässer Sünden“ heißt sein aktueller Krimi. © Foto: Seitz



Lernte der Leser in „Elsässer Erbschaften“ das (erfundene) Städtchen Rebenheim und Major Jules Gabin erst einmal kennen, kann er sich nun darauf freuen, den Protagonisten und seine Mitstreiter in „Elsässer Sünden“ erneut bei der Aufklärung eines Kriminalfalles zu begleiten.

Jules Gabin ist vom Typ her komplett anders als der chaotische Paul Flemming aus Jan Beinßens beliebten Nürnberg-Krimis. Jules Gabin ist korrekt, ehrgeizig, arbeitsam — und außerdem ein „echter“ Ermittler. Einem guten Glas Wein und leckerem Essen ist aber auch er nicht abgeneigt.

Und in seinem Privatleben geht es ähnlich turbulent zu wie bei Paul Flemming. Jules Gabin hat sich nämlich in die taffe Untersuchungsrichterin Joanna verguckt — und nun kündigt seine Freundin Lilou ihren Besuch an. Um es vorweg zu nehmen: Auf Lilous Ankunft müssen die Leser noch einen weiteren Band warten. Doch passiert in „Elsässer Sünden“ auch so genug.

Ein Brandstifter treibt sein Unwesen in Rebenheim. Erst gehen nur Scheunen und leer stehende Häuser in Flammen auf, doch bald gibt es den ersten Toten. Ein astreines Motiv hätte die ehemalige Weinkönigin Bernadette, die nach einem Unfall entstellt ist — denn der Tote saß damals im Unfallwagen. Doch leider hat Bernadette auch ein astreines Alibi.

Der Fall kostet Jules Gabin ganz schön Nerven, zumal er sich gedanklich auch immer wieder mit einem mysteriösen historischen Kriminalfall beschäftigt, der bereits in „Elsässer Erbschaften“ anklang. Hier bringt der Major zwar noch kein Licht ins Dunkel, aber den Brandstifter kann er dingfest machen — auch wenn der Showdown haarscharf in einer Katstrophe endet. Und schuldig ist letztlich nicht nur der Feuerteufel allein. Jules Gabin sieht sich einem Geflecht aus Schuld und Sühne gegenüber. Das ist spannend und von Jan Beinßen alias Jean Jacques Laurent wohl durchdacht. Freilich ist die Lektüre auch amüsant — immer dann nämlich, wenn sich der korrekte Jules Gabin mit den eigenwilligen, aber liebenswerten Rebenheimern herumschlagen muss.

Wie es bei Jules Gabin privat weitergeht und was es mit diesem historischen Fall auf sich hat, erfahren die Leser im dritten Band, der im Mai 2017 erscheinen soll. Paul Flemming ermittelt wieder im September 2017. Fans des Hobbyermittlers müssen aber nicht so lange warten: Im Januar 2017 erscheint ein Sammelband mit Kurzgeschichten.

Jean Jacques Laurent: Elsässer Sünden – Ein Fall für Major Jules Gabin, Piper Verlag, 253 Seiten, 14 Euro, ISBN 9783492060486

JEANETTE SEITZ