Feuerwehr löscht brennenden Komposthaufen bei Röhrach

Spaziergängerin entdeckte den Brand - vor 1 Stunde

RHÖRACH - Mit Atemschutz rückte die Feuerwehr in einem Wald bei Röhrach an: Ein Komposthaufen war in Brand geraten. eine Spaziergängerin entdeckte das Feuer noch rechtzeitig.

Mit Atemschutz löschte die Feuerwehr Heßdorf den Brand © Feuerwehr Heßdorf



Die Feuerwehr Heßdorf ist am Samstagnachmittag zu einem Brand ausgerückt: Bei Röhrach brannte ein Komposthaufen. Eine Spaziergängerin hatte den Brand in einem abgelegenen Stück entdeckt. Auf einem Komposthaufen neben einem angrenzenden kleinen Wäldchen hat ein Unbekannter Unrat verbrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Komposthaufen schon auf einer Fläche von etwa zwölf mal zehn Metern. Zwei Trupps unter Atemschutz begannen mit der Brandbekämpfung. Sie rissen den Haufen mit Dunggabeln auseinander. Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht hatten, wässerten sie das komplette Areal intensiv.