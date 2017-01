Fit für ein Leben in schwierigen Zeiten

Höchstadt: Eigenproduktion des Aischtaler Filmtheaters greift das Thema Erziehung auf - vor 10 Minuten

HÖCHSTADT - Was brauchen Kinder, um die drei Grundpfeiler des Lebens – Beruf, Liebe und Gemeinschaft – als Erwachsene sinngebend zu leben? Mit dieser Frage hat sich der Höchstadter Filmemacher Werner Schramm im gerade zurückliegenden Jahr befasst. Entstanden ist die Eigenproduktion „Paul Himmel startet durch“, bei der zahlreiche Laienschauspieler aus Höchstadt und Umgebung mitwirken.

Mit der Kamera immer dabei ist Werner Schramm (r.), der bei dem selbst produzierten Film „Paul Himmel startet durch“ auch Regie geführt hat. Laienschauspieler aus Höchstadt und Umgebung bringen in dem Stück die Geschichte von zwei grundverschiedenen Jugendlichen auf die Leinwand. © privat



HÖCHSTADT — Am Beispiel zweier Jugendlicher will Schramm aufzeigen, dass die Verantwortung für die Erziehung der Kinder in erster Linie bei den Eltern liegt. Ihnen obliegt es, dem Nachwuchs emotionale und soziale Kompetenz mit auf den Lebensweg zu geben. „Die Gesellschaft kann nicht leisten, was eine Familie leistet“, ist Schramm überzeugt.

Wie das Verantwortungsgefühl der Kinder gestärkt und die Fähigkeiten der Kinder gefördert werden können, ein Zusammenleben menschlich zu gestalten, zeigt der Film über die beiden unterschiedlichen Freunde: Paul lebt bequem im Hotel Mama, sein Freund Christian muss dagegen zuhause verantwortlich mit anpacken. Durch seine Unzuverlässigkeit riskiert Paul, seine Lehrstelle zu verlieren. Christian lernt in seiner Optikerlehre fachlich viel und versucht, Pauls Leben in geordnete Bahnen zu lenken – auch in der Freundschaft.

Auch der Mutter des verwöhnten Paul wird es irgendwann zu bunt. Sie holt sich bei einem Laufbahnberater Rat, um ihren Sohn auf den Boden der Realität zurückzubringen. Sie möchte ihm zu einem strukturierten Leben verhelfen, damit er Lehrstelle und Berufsschule endlich erfolgreich meistern kann.

Dass der Grundstein für zwischenmenschliche Beziehungen in der Familie gelegt wird, zeigt sich bei Christian. Anhand des alten Theaterstücks von Max Brehm aus dem Jahr 1948 begeistert Christians Mutter ihren Sohn für ein Stück Höchstadter Geschichte und regt ihn an, gemeinsam mit seinem Freund Paul einzelne Szenen für den Deutschunterricht vorzubereiten. So beginnt Paul mit Christians Unterstützung, auch in der eigenen Familie eine konstruktivere Rolle zu spielen. Großvater Johann hilft dabei mit, indem auch er Paul zu mehr Heimatverbundenheit und verbindlichem Mitwirken in Schule und Familie anleitet.

Der Film zeigt deutlich den Richtungswechsel der Eltern im Erziehungsprozess, nachdem sich die Mutter von Paul Rat bei einen Laufbahnberater geholt hat. Sie erkennen nun Fehler, die in der Erziehung oft gemacht werden. Vielfach muss ein Elternteil – wie Pauls Vater Thomas – auswärts arbeiten und entfremdet sich dadurch von Kind und Familie. Doch Eltern befürchten auch, mit einer klaren Stellungnahme und klaren Zielvorgaben dem Kind zu schaden und verwöhnen es stattdessen, was hingegen das Selbstwertgefühl des Kindes schwächt.

„Wenn wir nicht wollen, dass wir immer mehr Egoisten, Narzissten sowie beziehungsunfähige und lustorientierte Egoisten in unserer Gesellschaft haben, müssen wir sehr schnell aufwachen und Gegensteuer geben“, betont auch der renommierte Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff. Bei Paul Himmel im Film gibt es dieses Gegensteuern – und ein Happy End. Er bekommt für seine Lehrstelle eine zweite Chance.

Das Aischtaler Filmtheater zeigt den Film „Paul Himmel startet durch“ am Samstag, 14. Januar, sowie am Sonntag, 29. Januar, jeweils um 15 Uhr im Kulturkino in Höchstadt, Koslinger Straße.

nn/sis