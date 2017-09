Förtschwinder wagen sich auf wacklige Gummi-Einhörner

FÖRTSCHWIND - Viele musikalische und kulinarische Leckerbissen wurden auf der Förtschwinder Kerwa geboten, die seit vielen Jahren von den Kerwa-Freunde Förtschwind ausgerichtet wird.

Das Einhorn ist eben kein Wassertier: Hier gerät eines der Kerwateams gehörig ins Schlingern. © Foto: Paul Neudörfer



Mit Rockklängen für die junge Generation ging es am Freitag los, Unterhaltungsmusik und Kesselfleisch folgten am Samstag.

Der Sonntag ist dann immer der sportliche Höhepunkt außerhalb vom Festzelt auf dem Dorfweiher. Jedes Jahr lässt man sich was einfallen. Heuer waren acht Mannschaften am Start, die auf einem Plastikeinhorn paddelten und um wichtige Punkte kämpften. Es gab drei Disziplinen: ein Ring am Weiherrand musste auf einen Stock geworfen werden, dann ein Kleiderbügel an einen Seil aufgehängt werden und in der Mitte des Weihers ebenfalls ein Ring auf den Stock geworfen werden.

Gepaddelt wurde mit Stechpaddeln oder mit der Hand, Markus Spindler führte Regie und überreichte die Pokale. Sieger wurden die Spritzer, dann die Damen von Förtschwind, Förtschwind I wurde Dritter gefolgt von Zettmannsdorf. Punktgleich Schnaadbechhofen, Förtschwind II und Oesdorf. Auf den letzten Platz kam Vorra, jedes Team bestand aus zwei Kämpfern. Am Montag wurde die Kerwa mit Musik und Zwiebelkuchen beendet.

