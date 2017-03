Frauentag: Veraltet oder weiter wichtig?

HERZOGENAURACH - Er stammt aus der Zeit des Ersten Weltkriegs – und wird doch immer noch begangen. Der Internationale Frauentag. Heute ist es wieder soweit. Fünf NN-Redakteurinnen sagen ihre Meinung.

„Jeder Tag ist Frauentag“: Das Motto der heiteren Revue, die im vergangen Jahr in der Aula des Gymnasiums in Herzogenaurach aufgeführt wurde, ist zeitlos gültig.



Gudrun Bayer



Gudrun Bayer



GUDRUN BAYER: Ein Extra-Tag, um Frauen zu stärken? So ein überflüssiger Quatsch! Fand ich früher. Der Tag hat mich richtiggehend geärgert. Für mich stand er in einer Reihe mit "Frauen reparieren ihr Motorrad anders Kursen" oder "Nur ohne Männer trauen wir uns aufs Fahrrad Touren". Das Signal: Frauen sind schwach, brauchen Schutz und eine besondere Behandlung. Dabei, auch davon war ich überzeugt, stehen sich Frauen nur selbst im Weg. Wer bei uns Gleichberechtigung lebt, statt darüber zu jammern, hat auch keine Probleme.

Warum ich jetzt davon überzeugt bin, dass der Frauentag wichtig ist? Das liegt an dem, was ich in meinem Beruf an Frauen-Leid und Frauen-Unterdrückung gesehen habe. Es liegt aber vor allem daran, wie dramatisch sich die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse derzeit ändern. Wie plötzlich überall Populisten Gehör finden, die Frauen als Beiwerk sehen. Tauglich als Sexgespielinnen, laufende Kleiderständer und Haushaltsfeen, aber gefälligst ohne eigene Meinung. Dem müssen wir uns entgegenstemmen. Jeden Tag – aber ganz besonders laut an einem eigenen Frauentag.

Jeanette Seitz



Jeanette Seitz



JEANETTE SEITZ: Vom Frauentag habe ich früher ehrlich gesagt nichts mitbekommen. Prinzessinnen-Kleidchen und Barbiepuppen, dann Miniröcke und Make-Up. Ich war ein typisches Mädchen. Aufgewachsen bin ich trotzdem mit einem emanzipierten Frauenbild. Meine Mutter lebte mir das vor. Die Zeitschrift Emma war abonniert, meine Mutter war Vorsitzende des Kinderschutzbundes, und zu Hause gab es keine klassische Rollenverteilung. Mein Vater packte im Haushalt genauso mit an. Das war für mich selbstverständlich. Außerdem wurden meine Schwester und ich stets ermutigt, eine eigene Meinung zu haben und unsere Träume zu leben. Einen speziellen "Frauentag" habe ich nie für notwendig erachtet.

Dass er aber trotzdem wichtig ist, weil Gleichberechtigung eben noch keineswegs selbstverständlich ist, erlebe ich heute staunend im ganz engen Umfeld: Freundinnen, die sich in Rollenklischees pressen lassen, daheim die Kinder hüten und den kompletten Haushalt stemmen, während der Ehemann sich als "Ernährer" aufspielt. Diesen Freundinnen würde ich den Frauentag wirklich gerne um die Ohren hauen!

Maria Däumler



Maria Däumler



MARIA DÄUMLER: Frauentag oder Muttertag — solche gönnerhaften Tage für Frauen halte ich nur schwer aus. Das klingt wie: Einmal im Jahr dürfen Frauen auch mal was sagen, werden tatsächlich gehört und beachtet, werden gleichberechtigt behandelt — ja, und dann ist es wieder vorbei.

Ich plädiere vielmehr an 365 Tagen im Jahr für Gleichberechtigung für Mann und Frau — einfach für jeden Menschen. Jeder sollte gleichberechtigt sein, gleichberechtigt behandelt, gleichberechtigt bezahlt werden. Das wäre doch wirklich mal ein Ziel.

Weil der Alltag für sehr viele Frauen weltweit aber noch weit von dieser Idealvorstellung entfernt ist, ist der Internationale Frauentag leider nach wie vor wichtig, um zumindest einmal im Jahr gezielt auf die herrschenden Ungerechtigkeiten hinzuweisen.

Solange Frauen in manchen Ländern wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden und Frauen selbst in Deutschland durchschnittlich bis zu 29 Prozent weniger verdienen als Männer, solange wird es nötig sein, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und deutlich auf diese Ungleichbehandlung hinzuweisen.

Silvia Schulte



Silvia Schulte



SILVIA SCHULTE: Der Internationale Frauentag? Hatte für mich früher keine Bedeutung. Das änderte sich erst, als ich in Italien lebte. Dort wird "la festa della donna" groß gefeiert, vor allem unter Frauen. Kolleginnen oder Freundinnen schenken sich Blumen, senden sich Glückwünsche, gehen gemeinsam Essen. Auguri! Dass der Frauentag einmal ein Kampf- und Aktionstag für die Rechte der Frau war, ist dabei längst in den Hintergrund gerückt.

Dabei gibt es — leider — noch immer etliche gute Gründe, für die Frauen auf die Barrikaden gehen sollten. Lohngleichheit zum Beispiel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um nur zwei Beispiele zu nennen. Schade nur, dass diese Themen unter dem Etikett "Frauentag" eher an Bedeutung verlieren als gewinnen.

Über pfiffige Aktionen am Frauentag, zum Beispiel "Frauenpreise" in Firmenkantinen, die die statistische Entgeltlücke widerspiegeln, freue ich mich trotzdem. Worauf ich allerdings verzichten kann: Blumen.

Diese Abneigung habe ich aus Italien mitgebracht. Dort bekommen Frauen am 8. März nämlich traditionell ein Sträußchen Mimosen.

Claudia Freilinger



Claudia Freilinger



CLAUDIA FREILINGER: Mario Barth und der Frauentag haben eines gemeinsam: Ich dachte, wir sind darüber hinweg! Aber leider kommen die abgedroschenen Klischee-Witzchen des Comedians über den Unterschied zwischen Männern und Frauen immer noch gut an. Und seit ich Kinder habe, höre ich wirklich gruselige Dinge. Die Mutter, die über ihre dreijährige Tochter sagt: "Schau dir an, wie sie auf Jungs zugeht, die wird mal ein echtes Luder". Oder den Vater am Fußballfeld, der seinen Sohn anbrüllt, er soll doch mal ein Mann sein und alle anderen hinter sich lassen.

Dass mein Freund und ich uns die Erziehungszeit teilen und beide nicht Vollzeit arbeiten, irritiert viele. Eine Steuerberaterin hat uns spontan an ihre Sekretärin zurückverwiesen, als sie davon hörte. Aber ist nicht unser Modell eine Form von Gleichberechtigung? Ich finde schon. Daher brauche ich persönlich auch keinen Frauentag. Immer wieder an die Rechte zu erinnern, die die Frauenbewegung erkämpft hat, halte ich aber für wichtig. Und, lieber Mario Barth, ich kann rückwärts einparken — das ist nützlich, wenn man in Herzogenaurach arbeitet.