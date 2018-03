Frühjahrs-Freuden mit Rock und irischem Folk

HERZOGENAURACH - Während es noch ab und zu schneit und das Quecksilber am Morgen mühsam über die Null-Grad-Marke klettert, gehen die Vorbereitungen für das Kneipenfestival "Spring Break" im Frühjahr in den Endspurt. Zehn Bands und Musiker werden die Gäste am Samstag, 21. April, ab 20.45 Uhr in neun Lokalen musikalisch verwöhnen. Mit dabei ist auch Akustik-Gitarrist Uwe Riedmüller, der mit seinen Mitmach-Liedern im Shuttlebus unterhält.

Beim beliebten „Spring Break“-Festival tritt auch die hier bekannte Gruppe „Smiley & friends“ auf. © Foto: Veranstalter



Alle Vorbereitungsfäden laufen beim Organisator Jürgen Rissmann zusammen. "Eigentlich hatte ich schon im November alle Bands beisammen." Aber inzwischen gab es erste Absagen, weshalb er bis zum "Spring Break"-Termin für Ersatz sorgen muss. Zu den bekannteren Bands gehören "Smiley & friends", die mit Rock und Pop sowie irischen Songs im "Backhaus" groß aufspielen werden.

Für musikalisches Kontrastprogramm sorgt das "2swing"-Duo in Dasslers Vinothek. Die beiden Bühnen-Akteure geben erstmals ihre musikalische Visitenkarte in der Stadt ab.

Fetziger Sound im Ratskeller

Zu den Neulingen gehört auch "Estico". Ihre Gruppe sorgt für harten Rocksound im Ratskeller. "Smash" präsentiert seine Rockklassiker mit teilweise fünf- bis sechsstimmigem Gesang im "Kreis’l".

Die Formation "Rockwärtz" bietet ein abwechslungsreich gestaltetes Coverprogramm mit einer gelungenen Mischung aus Party- und Rockmusik.

Der Solo-Künstler und Allround-Entertainer Mike Hempel unterhält die Gäste im "espressovita". Weitere Stationen beim Frühjahrsfestival sind die "HerzoBar", der "Bayerische Hof", das "Laguna" und das "Favorit" in Niederndorf.

Auf Gastspiel-Bands von weit außerhalb Mittelfrankens müssen die Besucher von "Spring Break" verzichten. Organisator Rissmann: "Das käme uns sonst wegen der weiten Anfahrt viel zu teuer."

Keiner der geschätzt 800 bis 1200 Gäste muss sich für eine Spielstätte entscheiden. Der von 20.45 Uhr bis 1.45 Uhr verkehrende 26-sitzige Shuttle-Bus sorgt für die notwendige Mobilität der Gäste des Kneipenfestivals. Das Event dauert in den meisten Locations bis kurz vor 2 Uhr nachts.

Damit es keinen Ärger gibt, wurde die Security-Truppe in diesem Jahr auf 14 Mann aufgestockt. Laut Rissmanns Erfahrungen liegt das Durchschnittsalter der Festivalbesucher bei "40 plus". Das Altersspektrum reiche allerdings von 18 bis (etwa) 75 Jahren. Er ist überzeugt, dass auch heuer im April wieder alles "super klappt".

"Der Fahrpreis ist im Eintrittspreis enthalten", sagt Festival-Organisator Jürgen Rissmann. Acht Euro kosten die weißen Eintritts-Bändchen im Vorverkauf, zehn Euro an der Abendkasse. Ohne die Unterstützung von Sponsoren wären die Einlass-Tickets laut eigenen Schätzungen rund eineinhalb mal so teuer.

Fahrpläne zum Busshuttle werden in allen teilnehmenden Kneipen ausgehängt. In diesen Tagen will Rissmann auch in die Plakatwerbung für "Spring Break" einsteigen. Außerdem werden noch rund 1300 kleine Flyer mit Infos zu Bands und Kneipen unter die Leute gebracht. In Sachen Kneipenfestival ist Rissmann ein alter Hase. "Ich war schon 2003 beim Herzo-Festival" dabei." Und vor acht Jahren beim Auftakt von "Spring Break". Seit 2014 organisiert er auf Wunsch der Wirte das Frühjahrs-Event.

