FSV Großenseebach: Heute laufen nicht mehr nur einsame Ehemänner

Das Langstreckenteam feiert ein doppeltes Jubiläum — Frauen garantieren Erfolge - vor 1 Stunde

GROSSENSEEBACH - Das Langstreckenteam des FSV Großenseebach ist in der Laufszene der ganzen Region bekannt. Jetzt feiert die seit Beginn sehr ehrgeizige Abteilung ein doppeltes Jubiläum.

Vor allem die Frauen des Laufteams des FSV Großenseebach sorgen heute für Erfolge auf allen Ebenen. © Foto: pr



Alles begann mit einem Häufchen vereinsamter Ehemänner. Weil sich ihre Frauen im Jahr 1977 mit Gymnastik fit machten, wollten die Männer sich ebenfalls sportlich betätigen. Es war die Geburt der Laufgruppe, aus der Manfred Rattner 15 Jahre später das Langstreckenteam formte.

Zu den Gründungsvätern zählten neben Christian Seeliger und Jürgen Teibach auch der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, Friedrich Hückel. Die anfangs kleine Gruppe der "Waldläufer" wuchs rasch zu ansehnlicher Größe heran. Zu Beginn liefen sie noch kurze Strecken wie die erste Moorhofumrundung über 10,6 Kilometer. Jürgen Teibach erinnert sich aber, dass sich bereits in dieser Phase ein leistungsorientiertes Laufen mit Zeit- und Tempoaufzeichnungen abzeichnete. Schillerndste Figur in den achtziger Jahren war Ludwig Seifert. Seine Marathonzeit von 3:08:30 Stunden im Alter von 56 Jahren zählt auch heute noch zu den Topleistungen.

Im Jahr 1992 wurde das Langstreckenteam gegründet. Manfred Rattner ging diese Aufgabe professionell an: Er stattete seine etwa 20 Schützlinge mit Pulsmessern aus und verordnete ihnen ein systematisches Trainingsprogramm, das in der Woche eine lange Strecke über mindestens 20 Kilometer, eine über mindestens 15 und eine Intervall-Einheit vorsah. Rattner kontrollierte Tempo und Intensität. Ruhepuls, Belastungspuls oder Streckenprofil wurden von ihm am Computer peinlich genau protokolliert. So gelang es ihm genau zu prognostizieren, welcher FSVler welche Zeit bei einem Wettkampf laufen würde. Seitdem prägt die Gruppe das läuferische Geschehen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene.

Waren es früher überwiegend die Männer, so garantieren heute auch die Frauen sportliche Erfolge. Brigitte Bärnreuther (145 Mal Erste), Margret Teibach (100), Elisabeth Beer (84), Walburga Mayers (77) und Manfred Rattner (55) sind die Spitzenreiter des Teams. Auch die Anzahl der Platzierungen im Gesamteinlauf kann sich sehen lassen. Am erfolgreichsten waren Astrid Karnikowski mit 19, Brigitte Bärnreuther mit 16 und Walburga Mayers mit neun Gesamtsiegen.

Walburga Mayers hat ihre erste Begegnung mit Rattner genau im Kopf: "An einem Dienstag im Februar 1992 kam einer zum Training. Der zeigte mit dem Finger auf uns und sagte: "Du, du und du! Ihr drei lauft heute mit mir. Bis dahin wusste ich nicht einmal seinen Namen. Das war der Manfred und somit der Start vom wettkampforientierten Training."

Das Langstreckenteam hat gezeigt, dass es neben der Strecke fit ist. 15 Mal wurde das Seebachmeeting organisiert. Es war über den Landkreis hinaus ein fester Termin für viele Laufbegeisterte. Vom Freizeit- bis zum Spitzensportler kamen alle wegen des flachen, größtenteils asphaltierten Rundkurses. In Großenseebach liefen viele Starter persönliche Bestzeit. Jedoch wurde das Meeting nach der 15. Ausgabe 2013 mangels Helfer eingestellt.

Für einige Teammitglieder stehen außergewöhnliche Laufveranstaltungen fest im Kalender: der Rennsteiglauf, die 100 Kilometer von Biel oder der Marathon über die Chinesische Mauer mit 18 337 Stufen. Kein Weg ist zu weit, keine Strecke zu schwer. Mittlerweile umfasst das Organisationsteam der Abteilung vier Personen: Jochen Brosig als Leiter und Harald Fischer als sein Stellvertreter. Die Finanzen regelt Veronica Gottesbüren und für die Homepage ist Brigitte Bärnreuther verantwortlich. Betreut werden Anfänger von Aktiven des Teams. Gemeinsamer Start ist jeden Dienstag und Donnerstag um 18.30 Uhr sowie sonntags um 9 Uhr beim Infoschild am Friedhofparkplatz.

