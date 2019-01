Für langjährige Treue zur SPD geehrt

ADELSDORF - Der Adelsdorfer Ortsverein der SPD hat am Freitagabend neun Jubilare für langjährige Treue zur Partei geehrt.

Ehrungen bei der SPD Adelsdorf (von links): Altlandrat Eberhard Irlinger, Andreas Degen, Jörg Bubel, Vorsitzender Norbert Lamm. © Foto: Karl-Heinz Panzer



Zu den Gratulanten gehörte Eberhard Irlinger. Der Altlandrat nahm sich in seiner Ansprache unter anderem des Frauenwahlrechts an, dessen 100-jähriges Jubiläum dieser Tage vielfach gefeiert und gewürdigt wird. Nicht ganz so lange, aber doch immerhin schon 40 Jahre sind der langjährige örtliche Rotkreuzvorsitzende Nikolaus Spörlein, Ex-Vorstand Andreas Degen sowie Elvira Benes bei den "Sozis".

Eine, die allerhand Höhen und Tiefen miterlebt hat, ist die vor gut 35 Jahren beigetretene Christel Rink-Brömmel, auf deren Unterstützung der Ortsverein ebenso wie die AWO immer setzen konnte, wie es in der Laudatio hieß.

Genauso lange ist das Ehepaar Eva und Jörg Bubel in dem Ortsverein, der für sich und seine rund 60 Mitglieder in Anspruch nimmt, "einer der größten im Landkreis" zu sein. Auch Eva Bubel hat neben ihrem Engagement für die Partei viel für die AWO getan. Ihr Mann Jörg ist als langjähriger Ortsvereinsvorsitzender, Mandatsträger und Fraktionsvorsitzender im Kreistag ebenso wie im Gemeinderat eines der bekanntesten Gesichter der Adelsdorfer Sozialdemokratie.

1993 mit 16 Jahren eingetreten, also ein Vierteljahrhundert mit Parteibuch ausgestattet, ist Richard Bubel. Immerhin ein volles Jahrzehnt lang sind Birgit König und Hans Neidhardt in der SPD. Wobei Letzterer ein Rückkehrer ist: Nachdem der ehemalige Gemeinderat 2001 seinen Austritt erklärt hatte, schloss er sich sieben Jahre später erneut der Partei an.

