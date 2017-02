Für Martin Grau geht es wieder bergauf

Läufer des LSC Höchstadt holt sich den Bayerischen Cross-Meistertitel über die Mittelstrecke - vor 4 Minuten

HÖCHSTADT / KEMMERN - Nach seinem Aus in der Olympia-Qualifikation im Sommer meldet sich Martin Grau zurück: Bei den Bayerischen Cross-Meisterschaften holte er für den LSC Höchstadt den Titel auf der Mittelstrecke.

Er ist zurück: Martin Grau (vorne rechts, in rot) lief bei den Cross-Meisterschaften bei Kemmern allen davon und holte sich den Titel über die 3,75 Kilometer. © Foto: Markus Mönius



Ein kleines Rumpfteam aus drei Athleten machte sich am vergangenen Sonntag auf den Weg ins nahe Kemmern bei Bamberg, um die blau-orangen Farben des LSC Höchstadt zu vertreten. Alle anderen Leistungsträger des Top-Teams waren entweder krank, verletzt oder hatten durch Unistress Trainingsrückstand. So musste es wieder einmal der wieder erstarke Martin Grau richten. Sein Ziel nach mehreren Monaten Pause war ganz klar, den bayerischen Meistertitel auf der Mittelstrecke (3,75 Kilometer) wieder nach Höchstadt zu holen.

Das Feld war gespickt mit namhaften Läufern aus Bayern, darunter die starken Regensburger Ramdane Cherif, Koller und Beinlich oder die Asse aus Zusam mit Gröbel und Estner. Auch die LAC Quelle-Läufer waren nicht zu unterschätzen. Das 43 Mann starke Feld musste die von den Veranstaltern abwechslungsreich gestaltete Runde im Maintal dreimal laufen.

Nach einer lockeren Einführungsrunde in einer sechsköpfigen Führungsgruppe, machte Grau Ernst, forcierte kurz das Tempo und löste sich aus dem Feld. Einzig Ramdane Cherif konnte einigermaßen folgen, hatte aber eingangs der letzten Runde ebenfalls schon 50 Meter Rückstand.

Kraftvoll flog Grau über jedes Hindernis und konnte es sich sogar leisten auf den letzten Metern nicht alles geben zu müssen. In 11:06 Minuten hatte er elf Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Tobias Budde lief ein solides Rennen und kam nach 11:58 Minuten auf Gesamtplatz zwölf (Männer Platz neun) ins Ziel. Einziger Wermutstropfen, dass der LSC keinen dritten Läufer für die Mannschaft in der Wertung hatte.

Im Anschlussrennen ging es für U 20-Läufer Theo Schell um eine Medaille, doch er kam nicht richtig in Tritt. So musste er insgesamt vier Kontrahenten den Vortritt lassen und belegte Platz fünf in genau zwölf Minuten. Neun Sekunden fehlten ihm am Ende auf Bronze. Am kommenden Wochenende versucht er sein Glück über 3000 Meter bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der U 20 in Sindelfingen. Dort wird auch eine Männerstaffel des LSC an den Start gehen.

mam/moe