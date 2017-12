"Weihnachtsträume für Kinder": Die Höchstadt Alligators haben am Freitagabend mit einer Spendenaktion für Kinder in der Uniklinik Erlangen Gutes getan. Ganz in grün strömten die Fans ins Eisstadion und wurden nebenbei auch noch großartig unterhalten: Beim klaren 7:1-Erfolg gegen den HC Landsberg glänzte der Bayernliga-Tabellenführer erneut. © Thomas Hahn