"Ganz Südkorea hofft auf ein Fußballwunder"

HERZOGENAURACH - "Wunder sind immer schön, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Südkorea gegen Deutschland gewinnen kann. Doch ein bisschen Hoffnung habe ich noch", sagt Jaehyuk Jeong.

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Jaehyuk Jeong traut Südkorea wenig zu, hofft aber auf ein Fußball-Wunder gegen Deutschland. © Foto: Schaeffler



Heute treffen die beiden Nationalteams in Kasan aufeinander – und noch ist das alles möglich in dieser Gruppe. Selbst Spitzenreiter Mexiko kann noch rausfliegen – und das noch punktlose Schlusslicht Südkorea noch ins Achtelfinale einziehen. Dazu muss Mexiko gegen Schweden gewinnen und die Elf aus Fernost den Weltmeister schlagen; möglichst deutlich.

Auf der Suche nach einem Südkoreaner mit Bezug zum Landkreis sind wir beim größten Arbeitgeber gelandet: bei Schaeffler. Jaehyuk Jeong ist Leiter des Key Account Management Hyundai Europe, er betreut also einen Automobilhersteller in seiner Heimat.

1999 ist er nach Deutschland gekommen und hat in Deggendorf Maschinenbau studiert. Über Stuttgart und Mainz landete er 2015 in Herzogenaurach. Ein großer Fußballfan ist er nicht, aber bei den Weltmeisterschaften sei er natürlich dabei, vor allem wenn Südkorea am Ball ist.

"Am Samstag habe ich lange gedacht, dass Südkorea und Deutschland gemeinsam nach Hause fahren. Aber dann fiel noch das Tor in letzter Minute – und jetzt hat es Deutschland wieder in der Hand. Deutschland ist wie immer sehr stark, spielt aber nicht so schön und locker wie in früheren Jahren. Die Mannschaft ist auch nervös", vermutet Jeong.

Aber die Situation sei für Südkorea noch viel schwieriger. Die Mannschaft konnte wegen einiger Verletzter nicht in Bestbesetzung antreten, und nach zwei Niederlagen seien sowohl die Sportler als auch die gesamte Nation enttäuscht. Jeong: "Nach den groben Fehlern im Spiel gegen Mexiko hagelte es Kritik, die Stimmung ist nicht gut bei uns im Land."

Ganz aufgeben will der Schaeffler-Manager aber nicht: "Vielleicht gelingt es, die schlechte Atmosphäre zu vertreiben und die Mannschaft noch einmal zu motivieren."

Er selbst wird das Spiel jedenfalls genießen. Nachmittags hat er koreanische Freunde zu Gast zu einer allerdings deutschen Grillparty mit ein paar südkoreanischen Spezialitäten in sein Heim in Stein bei Nürnberg eingeladen. Jaehyuk Jeong: "Kimchi ist immer dabei."

Ob der Sturm der Asiaten aber so feurig ist wie der scharf eingelegte Chinakohl? Für Jeong ist es vor allem wichtig, dass es "nicht peinlich" wird für Südkorea; ein 0:4 oder 0:5 wäre schon unangenehm. Und wenn man lange Zeit ein 0:0 halten kann, dann ist ja alles möglich. Vielleicht sogar ein Wunder . . .

