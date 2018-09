Garagentrödel: Herzo Base hatte 55 zusätzliche Outlets

Gute Geschäfte bei besten Septemberwetter - vor 14 Minuten

HERZOGENAURACH - Der 1. Herzo-Base-Garagenflohmarkt am Sonntag war ein voller Erfolg.

Einkaufsmeile Herzo Base



Einkaufsmeile Herzo Base



Wer vorher daran Zweifel hatte, dass in relativ neu gebauten Häusern ausreichend Altware zum Trödeln vorhanden ist, der konnte sich gestern beim ersten Garagentrödel auf der Herzo Base eines Besseren belehren lassen.

„Die Kinder werden größer, der Keller nicht“, erklärte Garagenverkäuferin Yanne Saalfrank in der Berliner Straße. Das sah man in vielen Garagensortimenten: Kinderkleidung in allen Größen, Zubehör aller Art und Spiele.

Die Geschäfte gingen gut. Das meiste war eben kein alter Trödel, sondern ging gut erhalten gegen Bares von einer Familie zur nächsten. Und das nicht nur im Handel von einer Straßenseite zur anderen. „Schon ganz früh waren Leute aus Nürnberg, Fürth, Erlangen und Forchheim da“, freute sich Daniela Saam aus der Romstraße, die zusammen mit Stefan Brand vom Bauabschnitt Herzo Base 2 den Flohmarkt organisiert hatte.

Auch Saam hatte viele Kinderartikel anzubieten, aber nicht nur. „Ich bin vor sieben Jahren hier eingezogen, da habe ich schon so einiges mitgebracht“, schmunzelte sie. Andere auch, und so war das Angebot in den Straßen doch sehr vielfältig.

Rund 55 Garagenbesitzer waren dabei, bei momentan etwa 260 Wohneinheiten eine tolle Quote. Der KCH rundete mit Kinderschminken, Kostümverkauf sowie Kaffee und Kuchen das bunte sommerliche Handeltreiben ab.

Matthias Kronau Redaktion Herzogenaurach E-Mail