Gäste prügeln Gastwirt in Heßdorf

Drei Männer wollten nicht gehen _ Neunkirchner, Erlanger und Uttenreuther - vor 13 Minuten

HESSDORF - In einem Schnellrestaurant im Gewerbepark in Heßdorf haben Gäste den Wirt und eine Angestellte verprügelt.

Symbolbild © dpa



Der 35-jährige Gastwirt wollte am Samstag gegen 22 Uhr das Restaurant in Heßdorf schließen, die drei Gäste wollten das Lokal aber nicht verlassen. Nach einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung schlugen die Gäste gemeinschaftlich auf den Wirt ein und fügten ihm dabei Kratzer und Schürfwunden an Oberkörper und Beinen zu.

Verletzt und beleidigt wurde auch eine 33-jährige Angestellte des Restaurants. Im Handgemenge erlitt sie eine Schnittwunde an der linken Hand. Die randalierenden Gäste flüchteten im Anschluss mit einem Taxi.

Im Laufe der Nacht stellte sich dann einer der Täter bei der Polizei in Erlangen. Es handelt sich um einen 47-Jährigen aus Erlangen. Seine beiden Mittäter, 45 und 51 Jahre alt, wohnen in Uttenreuth und Neunkirchen. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach ermittelt nun gegen die Männer wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.