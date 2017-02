Gaudiwurm in Höchstadt als finaler Höhepunkt

HÖCHSTADT - Der Winterschlaf der Brückenbaustelle hat auch sein Gutes: Er wird wohl eins der Hauptthemen des Spotts sein beim Faschingszug, dem Höhepunkt des Karnevals an der Aisch. Das ganze Programm haben die Macher jetzt vorgestellt.

Organiesieren den Höchstadter Fasching: Günter Schulz, Andreas Hänjes, Ute Salzner,Faschingsprinzessin Julia I., Bürgermeister Gerald Brehm, Julia Gally, Susanne Gabler, Christian Steiner AC Höchstadt, Axel Bauer, Bernd Riehlein,Johannes Riegler (von links). © Foto: Rainer Groh



Günter Schulz, Zweiter Bürgermeister und sozusagen städtischer Narren-Beauftragter, kam schon zur Präsentation maskiert als Baustellen-Storch. So ein Vogel war bekanntlich als eine Art Baustellen-Maskottchen ersonnen worden, ein Kinder-Malwettbewerb hatte einen Sieger, aber dessen gezeichneter „Edmundo“ kam nicht so richtig zum Einsatz.

Kein Wunder, meint Schulz, er ist aus Gram über die Baustellen-Dauer nach Süden entfleucht, jetzt aber in seiner Gestalt zurückgekommen und voller Drang, über einer gewissen Nürnberger Staatsbehörde ordentlich was fallen zu lassen.

Nach diesem Vorgeschmack auf das nicht ganz ernst Gemeinte, das am Faschingsdienstag, 28. Februar, ab 14 Uhr auf der Runde Kieferndorfer Weg, Große Bauerngasse, Stadttor, Hauptstraße, Marktplatz, Bamberger Straße, Lindenstraße, Große Bauerngasse, Stadttor, Marktplatz das närrische Volk erfreuen soll, konnte Susanne Gabler von der Fortuna Kulturfabrik berichten, dass sich Zug und anschließendes Faschingstreiben unter städtischer Regie erfolgreich entwickelt haben.

Auch dieses Jahr werden gut 30 Gruppen — mit und ohne Motivwagen — mitziehen — vom Kindergarten bis zum Stammtisch „Alte Schrauben“. Der Aufstellungsort ist neu — und auch der gesperrten Brücke geschuldet: Am Kieferndorfer Weg formiert sich diesmal der Gaudiwurm für seine — ebenfalls etwas geänderte — Route.

Der Wurm ist durchaus noch verlängerbar, meint Susanne Gabler. Wenn noch Gruppen mitmachen wollen, können diese sich bei ihr anmelden (susanne.gabler@fortuna-kulturfabrik.de oder * (0 91 93) 5 03 31 63 21).

Der Gaudiwurm wird etwa 90 Minuten unterwegs sein und sich gegen 15.30 Uhr auf dem Marktplatz auflösen. Garantiert in Wohlgefallen, denn dort warten bereits DJ Bone und Atze Bauer und laden zur Party. Getränke gibt es von der Feuerwehr und vom TSV, Imbisse von Rudis Brezenstand. Nur Regen kann das Freiluft-Spektakel — nicht verhindern, aber verlagern, und zwar in die Fortuna Kulturfabrik. In der Aischtalhalle geht es am gleichen Tag schon ab 14 Uhr für alle Kinder voll ab. Den Kinderfasching bei freiem Eintritt und moderaten Getränkepreisen organisieren CSU, Frauenunion und Junge Union gemeinsam, so Ute Salzner.

Geht der Höchstadter Fasching mitten in der Stadt zu Ende, so beginnt er im „Vorort“. Die Sterpersdorfer Faschingsgaudi, diesmal am 17. Februar ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus und veranstaltet von der Feuerwehr, ist immer eins der „Highlights“, konstatierte Bürgermeister Gerald Brehm.

Die Fosänachter, vormals für den Zug verantwortlich, machen am 18. Februar Party im Kultursaal. Um 20.20 Uhr geht sie los, so zweiter Vorsitzender Andreas Hänjes. Die Aischtalhalle ist wiederum Schauplatz für den Seniorenfasching des Landkreises. Für den — er beginnt am 22. Februar um 14.30 Uhr — sind nach Mitteilung des veranstaltenden Landratsamts noch Restkarten zu haben.

Und am Rosenmontag, 27. Februar, ist schließlich im gesamten Erdgeschoss der Fortuna erneut Party für alle Altersklassen. „Jump Five“ spielt mal wieder in der Heimat ihres Keyboarders Michael Ulbrich auf. Veranstalter ist der Automobilclub Höchstadt im ADAC.

RAINER GROH