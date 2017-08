Geblitzter Münchner scheitert vor Gericht

HERZOGENAURACH - Weil er auf dem Hans-Ort-Ring (Nordumgehung) in Herzogenaurach geblitzt worden war, bekam ein Münchner einen Bußgeldbescheid zugestellt. Dagegen legte er Widerspruch ein. Nun hat er vor dem Erlanger Amtsgericht seinen Einspruch zurückgezogen.

Auf dem gesamten Hans-Ort-Ring gelten 70 km/h. Das wollte ein Münchner nicht akzeptieren. Foto: Edgar Pfrogner



Die Vorgeschichte: Am Sonntag, 29. Januar 2017, ist ein Münchner Unternehmensberater mit seinem VW auf der Nordumgehung unterwegs – "bei strahlendem Sonnenschein, sauberer Fahrbahn und mäßigem Verkehrsaufkommen", wie er selbst sagt. Der 49-jährige Münchner kommt von der Autobahn. Dann, zwischen dem Abzweig nach Niederndorf und dem adidas-Outlet wird er geblitzt – mit 93 km/h bei erlaubten 70 km/h.

"Autobahnähnlich ausgebaut"

Der Münchner ärgert sich. Er kann nicht nachvollziehen, warum die Geschwindigkeit hier auf 70 km/h beschränkt ist. Es handle sich um eine "sehr breite, vierspurig mit Mittelleitplanken autobahnähnlich ausgebaute und übersichtliche Straße, an die sich angrenzend keinerlei Wohnbebauung und nennenswert hohe Bäume, sondern nur Wiesen und Felder befinden." Der Münchner hat eine klare Meinung zur Geschwindigkeitsüberwachung an dieser Stelle: "Es entsteht der Eindruck, dass bei dieser Art der Verkehrskontrolle der Schutz von Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer in den Hintergrund tritt vor pekuniären Motiven — was am Ende einen Missbrauch der staatlichen Kontrollbefugnis darstellen würde."

Doch nicht nur das, der Münchner stellt sogar generell die dortige Tempo-70-Regelung in Frage und wendet sich mit einer Petition an den Bayerischen Landtag, um eine Einstellung des Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens zu erwirken. In seiner Begründung erläutert der Münchner, ausgehend von seiner Ansicht, dass auf dem gut ausgebauten Hans-Ort-Ring eigentlich 100 km/h gelten müssten: "Auf dem Hans-Ort-Ring befinden sich mehrere Lichtzeichenanlagen. Gemäß der geltenden ,Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung‘, §40, ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor Lichtzeichenanlagen auf 70 km/h zu beschränken und die Beschränkung außerhalb geschlossener Ortschaften 50 bis 100 Meter und auf Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen 200 Meter vor der Lichtzeichenanlage anzuordnen." Auf dem Teilstück von zirka eineinhalb Kilometern, auf dem er jedoch geblitzt worden sei, bestehe – "aus Gründen, die nicht nachvollziehbar sind" – eine durchgehende Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h. "Entgegen der geltenden Verwaltungsvorschrift wird die Beschränkung also nicht 100 bis 200 Meter, sondern bereits zirka 1,5 Kilometer vor der nächsten Lichtzeichenanlage angeordnet."

Die Petition im Landtag wird Mitte Juli abgewiesen. Ausschlaggebend für die Ablehnung sind laut MdL Walter Nussel vor allem die hohe Verkehrsfrequenz auf dem betreffenden Teilabschnitt und die überdurchschnittliche Unfallhäufigkeit.

Auch Richter Michael Fischer schmettert den Antrag des Münchners, das Bußgeldverfahren einzustellen, ab. Er als Strafrichter müsse sich an die Straßenverkehrsordnung halten. "Ich habe nicht zu entscheiden, ob eine Regelung Sinn hat." Ob es sich bei der Geschwindigkeitsbeschränkung um einen "rechtswidrigen Verwaltungsakt" handle, müsse das Verwaltungsgericht entscheiden.

Daraufhin zieht der Münchner seinen Einspruch zurück und wird nach eigener Aussage das Bußgeld in Höhe von 70 Euro zahlen. Mehr schmerze ihn der Punkt in Flensburg.

Ob er die Sache beim Verwaltungsgericht weiterverfolgen wird, kann er noch nicht sagen. Das Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ist jedoch durch die Einspruchsrücknahme abgeschlossen.

