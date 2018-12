Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen

91-jähriger Autofahrer verursacht einen Unfall in Großenseebach - vor 40 Minuten

GROSSENSEEBACH - Ein Unfall, der zum Glück relativ glimpflich ausgegangen ist, hat sich am späten Dienstagnachmittag in Großsenseebach ereignet.

An beiden beteiligten Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. © Foto: Roland Meister



An beiden beteiligten Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Foto: Foto: Roland Meister



Gegen 16.20 Uhr war ein 91-jähriger Autofahrer von Heßdorf kommend in Richtung Großenseebach unterwegs.

Am Ortseingang von Großenseebach wollte er nach links in die Neue Straße abbiegen und übersah dabei den Pkw eines 40-Jährigen, der in Richtung Heßdorf unterwegs war. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Feuerwehr regelte Verkehr

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Verkehr an der Unfallstelle wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Großenseebach geregelt. Wegen des Berufsverkehrs kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach Bergung der beiden Fahrzeuge durch den Abschleppdienst normalisierte sich der Verkehr jedoch schnell wieder.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

rk