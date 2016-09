„Gerade Jungs freuen sich, mal einen Lehrer zu haben“

HÖCHSTADT - Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes sprechen eine deutliche Sprache: 87,8 Prozent aller Lehrer an staatlichen Grundschulen in Bayern sind Frauen, besagt eine Erhebung für das vergangene Schuljahr 2014/2015. Nur wenige Männer entscheiden sich für diesen Beruf. Wenn sie es doch tun, dann mit Leib und Seele. Die NN sprachen darüber mit Markus Stubenvoll, der als Pädagoge heute seinen Dienst in der Grundschule Süd in Höchstadt antritt.

Für „seine“ Klasse 3a hat Markus Stubenvoll schon alles vorbereitet. Heute wird der neue Lehrer an der Grundschule Süd seine Schülerinnen und Schüler kennenlernen. © Foto: Müller



„Es war für mich immer klar, dass ich Grundschullehrer werden wollte“, sagt Markus Stubenvoll. Die besondere Aufmerksamkeit, die ihm als Mann in diesem Beruf zu Teil wird, ist ihm fast ein wenig unangenehm. Doch er ist auch daran gewöhnt. „Bereits im Studium in Bamberg waren unter den rund 100 Studierenden für das Grundschullehramt nur zehn Männer“, erinnert er sich. Als Exot kam er sich dennoch nie vor. „Mein Vater war Volksschullehrer und hat auch schon an einer Grundschule unterrichtet“, erzählt er. Die Ausnahme war für ihn im familiären Umfeld also die Regel.

Der einzige Mann

An der Grundschule Süd in Höchstadt, wo der Adelsdorfer heute die Klasse 3a übernimmt, wird Markus Stubenvoll der einzige Mann sein – „neben dem Hausmeister“, ergänzt er. Diese Situation hat er in seiner 17-jährigen Laufbahn als Lehrer an verschiedenen Nürnberger Grundschulen schon häufiger erlebt.

Ungewöhnlich ist es dagegen für die Grundschulkinder, die auf einen Mann hinterm Pult ganz unterschiedlich reagieren. „Gerade die Jungs freuen sich manchmal sehr, einen Lehrer zu haben. Aber es gibt auf der anderen Seite Mädchen, die sich lieber eine Lehrerin gewünscht hätten“, sagt Stubenvoll, der auch schon die Erfahrung gemacht hat, dass er im Gegensatz zu seinen weiblichen Kolleginnen gelegentlich als „streng“ wahrgenommen wird. „Das liegt vielleicht an der tieferen Stimme“, mutmaßt er.

Dass gerade Jungs von einem männlichen Rollenvorbild profitieren könnten, davon ist der Pädagoge überzeugt. Sie lernten schließlich auch anders als Mädchen, bräuchten eher Gegenständliches zum Begreifen und hätten häufig einen größeren Bewegungsdrang. Erfahrene Lehrkräfte – egal ob Mann oder Frau – gingen auf diese unterschiedlichen Anforderungen ein, betont Stubenvoll. „Die Tatsache, als Mann an einer Grundschule zu unterrichten, ist für sich allein noch keine Leistung“, sagt er.

Es kommt viel zurück

Für den 44-Jährigen zählt, wie die vielfältigen Aufgaben dieser Schulform im Alltag gemeistert werden. „In der Grundschule sind die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler noch ungefiltert“, beschreibt der Pädagoge die größte Herausforderung. Allen, den schnellen Lernern wie den langsamen, müsse er grundlegende Kulturtechniken vermitteln und damit die Basis für ihr gesamtes weiteres Leben bereiten. „Es ist schon etwas Schönes, dieses Fundament zu geben“, sagt der zweifache Familienvater. „An der Grundschule bekommt man deshalb von allen Schularten am meisten zurück.“

Diese Wertschätzung, aber auch die Vielseitigkeit der Unterrichtsfächer haben den Adelsdorfer in seiner Berufswahl stets bestärkt. Kurzfristig habe er einmal über ein Lehramtsstudium für Realschule oder Gymnasium nachgedacht, doch die dort notwendige Spezialisierung auf wenige Fächer sei für ihn ein Ausschlusskriterium gewesen, gibt er zu. An der Grundschule Süd muss Stubenvoll als Klassenlehrer dagegen in jedem Lernstoff zu Hause sein. Dort unterrichtet er Deutsch, Mathe, Kunst, Englisch, Sport, HSU (Heimat- und Sachunterricht) – und natürlich Musik.

Die ist Markus Stubenvolls ganz persönliches Steckenpferd. Er ist aktiv im Musik- und Gesangverein und spielt in Adelsdorf und Aisch die Kirchenorgel. In seinem Heimatort ist Stubenvoll daher auch fest verwurzelt.

„Ich lebe gerne auf dem Land“, verrät er. Deshalb entschied er sich fürs Pendeln, als er nach seinem Referendariat in Adelsdorf einer Nürnberger Grundschule zugeteilt wurde. Jetzt, nach 17 Jahren, zog es ihn beruflich zurück in den Landkreis Erlangen-Höchstadt; Anfang September erhielt er die Zusage für die Grundschule Süd in Höchstadt.

Viel Verantwortung

Dort wird Markus Stubenvoll künftig vorwiegend für die dritten und vierten Klassen da sein, die er am liebsten unterrichtet. Viel Verantwortung sei damit verbunden — vor allem, wenn es um die Empfehlungen für die weiterführende Schule gehe, sagt Stubenvoll.

Doch das hat für „seine“ Klasse 3a noch Zeit. Erst einmal bereitet der Pädagoge das Klassenzimmer vor, in dem er seine Schützlinge heute kennenlernen wird. Er freut sich schon darauf: „Das ist immer wieder spannend.“

