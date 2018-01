Graben in den "Tannwiesen" erhält Winterreinigung

Senbke nahe dem Atlantis in Herzogenaurach von Buschwerk und Geäst befreit

HERZOGENAURACH - Eine umfangreiche Grabenreinigung läuft derzeit in den „Tannwiesen“ in Herzogenaurach.

Die Gräben in den Tannwiesen müssen gesäubert werden. © Matthias Kronau



So nennt sich das Gebiet im Aurachtal auf Höhe Atlantis und Michael-Kreß-Straße. Der Graben, so Markus Himmler vom städtischen Tiefbauamt, sei seit vielen Jahren nicht mehr gepflegt worden. Es war also an der Zeit, wie auch Hans Geinzer vom Tiefbauamt bei einer Grabenbegehung festgestellt hatte.

Zum einen ist in den letzten zwei bis drei Wochen viel Geäst und Buschwerk aus dem Graben entfernt worden, zum anderen ist der Entwässerungsgraben auch ausgebaggert und zum Teil neu modelliert worden. Die Rohre unter den Übergängen müssen noch gespült werden. Während die bisherigen Arbeiten der Bauhof übernommen hat, wird dies eine Fremdfirma übernehmen. „Das ist im Prinzip wie eine Kanalrohrreinigung“, so Markus Himmler. Auf der einen Seite wird Wasser in das Rohr gepumpt, auf der anderen Seite abgesaugt.

Was mit den teils schon sehr maroden Steinübergängen passieren soll, muss noch erörtert werden. Das Ende der Arbeiten hängt von der Wetterentwicklung ab. Wenn es zu matschig ist, können größere Fahrzeuge das Gelände kaum befahren.