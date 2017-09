Gremsdorf: Die Kirchweih voll im Griff

GREMSDORF - 30 Kirchweihburschen und -mädels – sie nennen sich "Bierherzige Brüder" – hatten die Kirchweih voll im Griff, die schon am Freitag am Festplatz samt Festzelt hinter dem Rathaus mit einer Schlachtschüssel eröffnet wurde und bis Montagabend andauerte.

Nah dran: Das Fahrgeschäft und der Kirchweihbaum. © Foto: Spörlein



Der Samstag begann mit der zweiten Auflage des Gremsdorfer Kerwa-Laufs; nachmittags hatten die Burschen das Sagen. Aus dem Neuhauser Kellerwald holten sie ihre rot-weiß geschmückte, 26 Meter lange Fichte, die dann gemeinsam in ein Betonrohr versenkt wurde. Dieses gut ein Meter im Durchmesser messende Kanalrohr hatte man vor sechs Jahren wegen der Standsicherheit installiert, so die beiden Sprecher Stefan Ruß und Christoph Junggunst.

Begleitet vom "Großen Ensemble" der Gremsdorfer Blasmusik hievte auch ganz traditionell der Nachwuchs einen "übersichtlichen" Baum ins Loch. Man müsse wissen, so Ruß und Junggunst, dass man gar 70 neue Kirchweihliedla einstudiert habe.

Im Übrigen gelingt an kaum einer anderen Kirchweih eine "Bildsymbiose" mit fliegenden Kindern und der geschmückten Kirchweihkrone so gut wie in Gremsdorf, denn hier darf der Schausteller ganz nah, aber in sicherer Entfernung seinen Flieger postieren. Am Kirchweih-Montag haben dann die Ortsburschen zum Ausklang einmal mehr den "Geger" rausgeschlagen.

