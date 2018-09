Bereits zum siebten Mal gaben sich die Läufer, Schwimmer und Radsportler in Höchstadt beim medwork-Triathlon die Ehre. 504 Menschen gingen dieses Jahr an den Start. Wir haben die sportlichen Eindrücke vom Sonntag festgehalten.

Während die Temperaturen zumindest am Samstagnachmittag für geringere Besucherzahlen sorgte, war die Hütte beim Altstadtfest in Höchstadt spätestens zu den Konzerten am Abend rappelvoll. Bands wie Motion Sound, Mister Finger & The Shifters, Birth of the Wicked, Justice oder die Musiggfabrigg heizten den Zuschauern nämlich richtig ein.