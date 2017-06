Große Geburtstagsparty der Dorfrocker in Adelsdorf

Open-Air-Konzert mit zahlreichen Mitwirkenden im Schlossgarten - vor 54 Minuten

ADELSDORF - Vor zehn Jahren hatten sie ihren ersten Auftritt, und das gleich in der ARD-Samstagabend-Show von Florian Silbereisen, jetzt feiern sie ihr Jubiläum mit einem großen Open-Air-Konzert in Adelsdorf: die Dorfrocker.

Die Dorfrocker feiern zehnten Geburtstag. Sie hoffen, dass auch zum großen Jubiläums-Open-Air so viele Besucher nach Adelsdorf kommen. © Foto: PR



Nach mittlerweile weit über 1000 Auftritten seit 2007 und etlichen Erfolgen wie zuletzt der "Echo"-Nominierung haben die Dorfrocker allen Grund zum Feiern. Aus diesem Grund findet am Samstag, 17. Juni, das große "Dorf Air" in Adelsdorf statt.

Die Wahl des mittelfränkischen Ortes für die Jubiläumsparty ist natürlich kein Zufall. Denn die Mutter der drei dorfrockenden Brüder Markus, Philipp und Tobias Thomann stammt ursprünglich aus dem Adelsdorfer Ortsteil Wiesendorf. "Wir freuen uns, dass wir unser Zehnjähriges in unserer zweiten Heimat und vor allem in der tollen Location des Schlossgartens feiern können", so die Dorfrocker. "Das wird ein einmaliger Abend", versprechen die drei

Bevor die Dorfrocker mit ihrer Band das Open-Air-Gelände zum Beben bringen, werden zunächst mehrere Künstlerkollegen für ausgelassene Partystimmung sorgen. Mallorca-Sänger Markus Becker, unter anderem bekannt durch das "Rote Pferd", wird mit zahlreichen Hits auf der Bühne stehen; genauso wie Julian David, der ehemalige Voxxclub-Frontmann, der mittlerweile erfolgreich auf Solopfaden unterwegs ist.

Außerdem wird die Newcomerin Jenny Frankhauser auftreten sowie das Kult-Duo Wildecker Herzbuben mit ihrem Mega-Hit "Herzilein". Lokale Klänge steuert die Adelsdorfer Band "On.STAGE" bei; die Musiker werden den Gästen im Schlossgarten rockig einheizen.

Tatkräftige Unterstützung

Und auch abseits der Bühne können sich die Dorfrocker über tolle Unterstützung aus Adelsdorf freuen. So werden beispielsweise mehrere Vereine tatkräftig bei der Durchführung des Festes helfen. Hilfe bei der Organisation leistet die Gemeinde Adelsdorf mit Bürgermeister Karsten Fischkal.

Die Dorfrocker verknüpfen mit ihrer Musik seit Jahren Jung und Alt, moderne und traditionelle Elemente – und das äußerst erfolgreich. Ihrer ländlichen Heimat sind sie trotz (oder vielleicht gerade wegen) des "On-Tour-Seins" immer treu geblieben — und die Fans ihnen. Auf Facebook haben sie mittlerweile über 140 000 Freunde, und ihre letzten beiden Alben landeten in den Top Ten der deutschen Album Charts. Vor Kurzem folgte sogar die Nominierung zum größten deutschen Musikpreis, dem "Echo" — zur großen Freude der Dorf-rocker. "Das ist die Krönung für jahrelanges Tingeln und Spielen landauf, landab. Wir freuen uns über die Treue unserer Fans", so die Dorfrocker. "Vor allem haben wir nach wie vor absolut Bock auf der Bühne zu stehen und mit den Leuten Spaß zu haben. So freuen wir uns jetzt auch auf unsere Jubiläumsparty in Adelsdorf ganz besonders. Dabei können die Gäste auch auf einige Überraschungen gespannt sein."

Erst kürzlich haben die drei Brüder für große Resonanz in den sozialen Netzwerken gesorgt, als sie ihre Zusammenarbeit mit Mia Julia, der Königin von Mallorca, bekannt gaben. In nur einem Monat sahen über eine halbe Million Menschen den Videoclip zur Neuauflage ihres Hits "Dorfkind" im Mallorcastyle. Und seitdem erschallt der Dorfrocker-Song unter anderem auch regelmäßig aus Tausenden von feucht-fröhlichen Kehlen auf Mallorca im legendären Lokal "Bierkönig".

Doch nicht nur für das junge Feiervolk stehen die drei Jungs für bodenständig-rockige Partys. Auch im Fernsehen sind die Dorfrocker seit 2007 regelmäßig Stimmungsmacher und haben erst Ende Mai in der bekannten ARD-Show "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross für lautstarken Jubel bei ihren zahlreichen Fans gesorgt.

Karten für das "Dorf Air" gibt es für 15 Euro an folgenden Vorverkaufsstellen in Adelsdorf: Friseursalon Sandra, Utz für Haare, Textilreinigung Mader sowie Bücher Schmidt; Karten und nähere Informationen außerdem auch im Internet: www.dorf-air.de

