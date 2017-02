Große Kleinkunst im Innenhof

20 Jahre kultur grenzenlos — Mit vier Konzerten wartet der Arbeitskreis auf - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Seit 1997 präsentiert kultur grenzenlos jeden Sommer ein beeindruckendes Programm mit renommierten Künstlern. Auch während des Jubiläumsjahres 2017 bietet man wieder vier Veranstaltungen an, alle im romantischen Anwesen der ehemaligen Bäckerei Lang an der Hauptstraße in Herzogenaurach.

Vom Ufa-Star bis zum Piano-Fink reicht das Spektrum im 21. Programm von kultur grenzenlos. Das Feuerbach-Quartett kleidet bekannte Pop-Song ins klassische Gewand. © nn



Den Auftakt am 13. Mai, 20 Uhr, gestalten das Duo Alexandra Völkl (Gesang) und Budde Thiem (Piano). Unter dem Titel "Davon geht die Welt nicht unter" spannen sie einen musikalischen Bogen vom Ende der Weimarer Republik bis 1945.

Lale Andersen, die Comedian Harmonists, Marlene Dietrich oder Zarah Leander sind nur einige unvergessene Künstler der vermeintlich leichten Muse, deren Leben an diesem keineswegs rein nostalgischen Abend eine besondere Rolle spielen wird.

Mit Helmut Haberkamm, einem der herausragenden Vertreter der fränkischen Mundart-Dichtung, geht es am 27. Mai, ebenfalls um 20 Uhr, weiter. Der Autor zahlreicher Veröffentli-chungen, z. B. "Frankn lichd nedd am Meer", ausgezeichnet mit dem Bayerischen Kulturförderpreis, liest aus seiner wunderbaren Dialektpoesie und wird dabei vom Pianisten Andreas Engel begleitet.

Am 24. Juni, 20 Uhr, ist dann das Feuerbach-Quartett zu Gast, vier junge Streicher, die bekannte Pop-Songs gekonnt arrangieren, manchmal fast avangardistisch, aber immer nahe am Original. Nach Auftritten in halb Europa und einigen Rundfunkproduktionen begeisterten die Musiker bei einem der Schlossgartenkonzerte 2016 sogar das kritische Erlanger Publikum.

Und zum krönenden Abschluss der beliebten Kleinkunst-Reihe swingt und groovt Thomas Fink, Herzo-genaurachs lebende Legende, mit handverlesenen Freunden beim traditionellen Frühschoppen am 23. Juli, ab 10.30 Uhr. Seit dem ersten Programm von kultur grenzenlos vor 20 Jahren ist der launige Sonntagmorgen mit Jazz ein Fixpunkt im Programm — und ein Höhepunkt, der stets ein volles Haus garantiert.

Karten für jedes der vier Konzerte gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Ellwanger, Marktplatz 6, bei Bücher, Medien & mehr in der Hauptstraße 21 und bei Familie Lang, Hauptstraße 34. Sie können außerdem unter den Rufnummern 09132/ 9831, 9249 bzw. 61264 vorbestellt werden.