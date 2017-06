Großeinsatz in Höchstadt: Chemiebrand bei Schaeffler

800 Grad heiße Flüssigkeit schwappte über - keine Verletzten - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr in der Nacht auf Montag in Höchstadt (Lkr. Erlangen-Höchstadt) an. Der Grund: Ein Chemiebrand auf dem Gelände des Schaeffler-Werks.

Die Feuerwehr rückte in der Nacht auf Montag mit einem Großaufgebot am Schaeffler-Werk in Höchstadt an. © NEWS5 / Merzbach



Gegen 23.54 Uhr ging bei der Feuerwehr Höchstadt die Meldung über einen Chemiebrand in der Inastraße ein. Die Feuerwehr rückte umgehend mit einem Großaufgebot am Schaeffler-Werk an. Auch mehrere Rettungswagen und das THW waren im Einsatz. Die Feuerwehrleute waren zudem mit Atemschutzmasken ausgerüstet.

Laut Polizei war ein etwa 800 Grad heißes Ölgemisch, das zur Kühlung des heißen Metalls verwendet wird, aus einem Behälter geschwappt. Die Flüssigkeit entzündete sich beim Kontakt mit der Umgebung sofort.

Die Feuerwehr brachte das Feuer allerdings schnell unter Kontrolle und konnte den Großeinsatz um 1.38 Uhr beenden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Über die Höhe des Sachschadens ist der Polizei bislang nichts bekannt.

Bereits im Mai 2017 war in einem Schaeffler-Werk in Eltmann ein Experiment missglückt. Bei einer Explosion wurden 23 Mitarbeiter verletzt.

