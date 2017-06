Großeinsatz nach Brand in Hemhofener Garage

HEMHOFEN - Großeinsatz am späten Donnerstagabend in Hemhofen. Das Feuer in der Doppelgarage eines Bungalows in der Lerchenstraße entpuppte sich schnell als Schwelbrand, wohl ausgelöst durch einen Kurzschluss in einer Steckdose.

Am späten Donnerstagabend rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer Garage aus. © Rainer Groh



Die Feuerwehren aus Hemhofen, Zeckern, Röttenbach und Baiersdorf hatten ihn schnell gelöscht. Der Rettungsdienst musste nicht eingreifen. In der Garage stand kein Fahrzeug, so dass sich auch der Schaden am gelagerten Brennholz in Grenzen halten dürfte.

