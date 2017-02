Großenseebach: Feiern und sonst gar nichts

GROSSENSEEBACH - Elefant, Sträfling, Cowboy und Co. gaben sich am Samstagabend im Seebachgrund die Hand und Rüssel und waren närrische Mitwirkende bei der großen Faschingsfete in Großenseebach.

Die „Mosiktos“ sind Trumpf und stechen: Die Tanzfläche ist voll. © Fotos: Andreas Brandl



Die Feuerwehr Großenseebach veranstaltete ihren jährlichen großen Faschingsball in der Mehrzweckhalle. Für exzellente Stimmung sorgte an dem Abend die Band "Moskitos", die von Beginn an das Publikum auf ihrer Seite hatte. Es wurde heftig getanzt.

Zu später Stunde wurde aus dem geordneten Standardtanz ein buntes Treiben für jedermann, ganz gleich, wie groß die Tanzkünste waren. In Großenseebach fanden sich ganz vorurteilsfrei allerlei Tierarten und Menschenwesen zusammen, und so entstand ein bunter Haufen mit vielen kreativen Verkleidungen.

Stimmung im Gerätelager

Süße Überraschung von den „Blummazupfern“: Die Schokobombs aus Weisendorf begeistern auch in Großenseebach.



Gleich neben der Tanzfläche, im Geräteschuppen der Turnhalle, war die Bar untergebracht. Mit viel Liebe zum Detail wurde aus dem sonst recht tristen Lager für Turngeräte, Stühle und Tische eine Bar mit tollen Angeboten, die zum Verweilen und Feiern einlud.

Ein besonderer Augenschmaus waren die zwei Auftritte der Weisendorfer Blummazupfer. Mit ihrem Gardetanz und aktuellen Schautanz "Schokofit" sorgten die Mädchen für Abwechslung auf dem Faschingsball, und sie erhielten großen Applaus.

Nach den Showtänzen waren wieder alle gefragt. Kaum waren die Blummazupfer von der Tanzfläche entschwunden, wurde sie von den Partygästen zurückerobert, und es wurde ausgiebig getanzt und gefeiert.

