Großenseebach: Trauerflor am Baum

Ortsburschen gedachten Hans Mirschbergers

GROSSENSEEBACH - Ihr Ziel haben die Ortsburschen beim Baumaufstellen wieder einmal erreicht. Ihre Fichte misst zwar keine 30 Meter, ist aber mit 29 Metern um zwei länger als der Baum, den die Ortsburschen in Weisendorf vor einer Woche aufgestellt haben.

Unter dem Kommando von Manfred Weiser stemmten die Ortsburschen die 29 Meter lange Fichte zügig in die Senkrechte. © Foto: Roland Meister



Geholt wurde der Baum wie immer im Saugraben. Das ist das Waldstück zwischen den Ortschaften Großenseebach und Reuth. Eine Besonderheit gab es in diesem Jahr am Baum der Großenseebacher Ortsburschen. Er trägt neben dem obligatorischen Kranz auch einen Trauerflor. Dieser ist zum Andenken an Hans Mirschberger am Baum angebracht worden. Mirschberger, in diesem Jahr leider viel zu früh verstorben, war lange Jahre Oberortsbursche. Vor allem ist es Mirschberger zu verdanken, dass die alten Kirchweihbräuche wie Baum aufstellen, Betz austanzen und Geger rausschlagen in Großenseebach seit 1975 wieder gepflegt werden.

Unter dem Kommando von Manfred Weiser kam die Fichte zügig in die Senkrechte. Weiter geht es an der Kirchweih am Montag mit dem Betzn raustanzen. Mit dem Geger rausschlagen, welches am Montagabend nach dem "Betz" stattfindet, beenden die Ortsburschen die diesjährige Kirchweih in Großenseebach.

