Großenseebacher steigt ins Eiswasser

Ulf Karnikowski nimmt am Eiswasserschwimmen in Veitsbronn teil - vor 2 Stunden

GROSSENSEEBACH - Wenn im benachbarten Veitsbronn am Wochenende die "4. Ice Swimming Aqua Sphere German Open"-Meisterschaft steigt, warten mehr als 150 gemeldete Schwimmer aus 13 Nationen darauf, ins eiskalte Wasser des Veitsbads zu steigen. Mit Ulf Karnikowski aus Großenseebach ist auch der Landkreis Erlangen-Höchstadt vertreten.

„Hinkommen, Spaß haben, Leute kennenlernen!“ So lautet die Devise für Ulf Karnikowski für das Eiswasserschwimmen in Veitsbronn. © Foto: Marion André



„Hinkommen, Spaß haben, Leute kennenlernen!“ So lautet die Devise für Ulf Karnikowski für das Eiswasserschwimmen in Veitsbronn. Foto: Foto: Marion André



"Wenn schon was Verrücktes, dann was ganz Verrücktes", sagt der 32-Jährige und lächelt: "Ich habe mich einfach angemeldet. Kannst es ja mal machen, habe ich mir gedacht."

Ganz so verrückt ist das Projekt für Ulf Karnikowski dann aber doch nicht, schließlich ist der leidenschaftliche Schwimmer seit vielen Jahren im Wasser unterwegs, wenn auch in wärmerem. Training und Wettkämpfe ist er gewöhnt, kennt seinen Körper und weiß, was er ihm zumuten kann.

Die Überwindung, ins kalte Wasser zu steigen, sei ihm erstaunlich leicht gefallen: "Man muss einfach reingehen, nicht lange nachdenken. Nach 30 Metern merkt der Körper, dass da was nicht stimmt. Dann ist man aber schon in der Bewegung drin." Enorm wichtig sei allerdings die mentale Vorbereitung. "Wenn der Kopf dicht macht, weil man sich fragt, was das hier eigentlich soll, geht nichts mehr. Das darf nicht passieren."

Singen und schwimmen

Der Projektleiter schreibt im normalen Leben Angebote für Hochspannungsschaltanlagen bei einem großen Erlanger Unternehmen. Und wenn er nicht gerade schwimmt, trainiert er seine Stimme beim Gesangverein Cäcilia Großenseebach. Aus diesem Grund startet er auch "nur" auf der 500- Meter-Distanz am Sonntagvormittag – die 1000 Meter am Freitag kollidieren zeitlich mit einem großen Auftritt seines Chors in Bamberg.

Dem Sonntag sieht er gelassen entgegen. Keine Experimente am Wettkampftag, das habe er bei vielen Wettkämpfen gelernt, gut frühstücken, gut aufgewärmt ankommen und mit Respekt an die Sache gehen. Eine Zeit unter acht Minuten würde er sich wünschen, hält aber etwas über acht Minuten für realistisch.

"Ganz vorn werde ich nicht dabei sein, da gibt es sicherlich Leute, die mehr trainiert haben als ich!" Ansonsten gelte die Devise: "Hinkommen, Spaß haben, Leute kennenlernen!" Nicht zuletzt die nach eigenen Angaben an Weihnachten angefutterte Speckschicht werde ihm schon helfen, der Kälte zu trotzen. É

Ice Swimming German Open 2018, Ort: Veitsbad /Veitsbronn, Am Bad 1, Eröffnung: Freitag, 15 Uhr (Ende etwa 20 Uhr), Samstag 13.30 bis 18.15 Uhr, Sonntag 9.30 bis 14.30.

MARION ANDR