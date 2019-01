Günstiger Ölpreis beschert viele Aufträge

Heizölhändler im Landkreis Erlangen-Höchstadt haben einiges zu tun - vor 42 Minuten

HERZOGENAURACH / HÖCHSTADT - Der Preis für Heizöl schwankt enorm. Nach einem Höchststand im November 2018 hat er sich zurzeit auf einem mittleren Niveau eingependelt und liegt je nach Abnahmemenge zwischen 59 und 68 Cent pro Liter plus Mehrwertsteuer. Der relativ günstige Preis beschert den Heizölhändlern der Region – trotz des milden Winters und der vielen frisch gedämmten Häusern – volle Auftragsbücher.

Heizölhändler wie Matthias Maier aus Herzogenaurach haben zurzeit gut zu tun. © Foto: Eduard Weigert



Heizölhändler wie Matthias Maier aus Herzogenaurach haben zurzeit gut zu tun. Foto: Foto: Eduard Weigert



"Der Heizölpreis ändert sich ständig, das ist wie bei einer Aktie an der Börse", erklärt Roman Maier, der zusammen mit seinem Sohn Matthias die Firma Heizöl Maier in Herzogenaurach betreibt. Eine Tendenz sei da nicht vorhersagbar. Aktuell sei der Brennstoff etwas günstiger. Wie das in einer Woche ist, könne man aber nicht wissen.

Im letzten Frühjahr sei Heizöl vergleichsweise billig gewesen. "Dann ist der Preis nach oben geschossen. Wegen des Niedrigwassers auf den Flüssen konnten keine Schiffe mehr fahren und überall waren die Lager leer", erinnert sich der Händler. "Jetzt normalisiert sich die Lage." Der Preissprung im vergangenen Herbst hat dazu geführt, dass viele Kunden, die noch Öl im Tank hatten, erst einmal abgewartet haben. "Doch aktuell laufen die Einkäufe wieder", sagt Roman Maier.

Die gleiche Erfahrung hat Ursula Oeffner, Chefin der Firma Lagerhaus Oeffner aus Zeckern, gemacht: "Im Herbst hat keiner getankt, weil der Preis bei 75 bis 80 Cent pro Liter lag." Wer konnte, schob die Heizölbestellung hinaus. "Aber im Moment haben wir gut zu tun." Zum einen bestellen jene Kunden, die wegen des Preises abgewartet hatten. Zum anderen sei bei etlichen Hausbesitzern jetzt einfach der Tank leer, und er muss aufgefüllt werden, wenn die Heizung nicht kalt bleiben soll.

Bei Heizölbestellungen habe sowieso jeder Kunde seine eigene Philosophie, weiß Roman Maier. Manche kaufen grundsätzlich im Sommer, manche immer im Herbst und manche warten die Preisentwicklung ab. Das sei sowieso der große Vorteil von Heizöl. "Da kannst du die Preisschwankungen mitnehmen. Bei Gas kannst du als Verbraucher gar nichts machen", so Maier. Allerdings könne man natürlich auch reinfallen, weiß er. Wer ewig zuwartet, der muss spätestens dann Heizöl bestellen, wenn der Tank leer ist – egal ob der Brennstoff gerade billig oder teuer ist.

"Aktuell ist die Nachfrage nach Heizöl sehr stark", sagt auch Heidrun Haselmann, deren Unternehmen in Heßdorf Brennstoffe ausliefert. Acht bis 14 Tage Lieferzeit müssten ihre Kunden einkalkulieren. "Heute früh ist der Preis pro Barrel um 2 Euro gestiegen", sagt sie. Insgesamt scheine sich die Lage am Ölmarkt aber zu beruhigen.

Langfristig werde der Ölverbrauch jedoch sinken, meinen alle drei Heizölhändler. "In älteren Häusern bleiben die Leute zwar zu 95 Prozent bei Heizöl, weil eine Umrüstung auf eine andere Heizart sehr teuer ist", hat Roman Maier die Erfahrung gemacht. Werden betagte Ölheizungen modernisiert, kommen in der Regel neue Niedrigbrennwertkessel zum Einsatz, die lange nicht mehr so viel Öl brauchen.

Eine weitere Tendenz macht sich bemerkbar: "Neue Häuser sind von Grund auf viel energetischer gebaut und haben in der Regel gar keine Ölheizung mehr, sondern sie werden mit Erdwärme, Gas oder Holzpellets beheizt ", erläutert Haselmann. Außerdem werden dank spezieller Zuschüsse und günstiger Kredite viele Häuser gedämmt und neue Fenster eingebaut, was den Energiebedarf deutlich senkt. "Und das merken wir schon", so Haselmann. Der milde Winter habe dagegen keinerlei Auswirkung, sagt Ursula Oeffner. "Bei null Grad läuft die Heizung genauso wie bei minus zehn Grad."

Maria Däumler NN-Springerredaktion E-Mail