Handtasche löst Streit in Höchstadt aus: Zwei Verletzte

Gäste witterten Diebstahl - Alle Beteiligten waren alkoholisiert - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Ganz der Gentleman schnappte sich am Dienstag ein Mann die Handtasche seiner Begleiterin, um sie ihr in einer Höchstädter Gaststätte hinterher zu tragen. Das Ergebnis dieser freundlichen Geste: Ein Polizeieinsatz und zwei Verletzte.

Laut Angaben der Polizei nahm ein Gast in einem zentral in Höchstadt gelegenen Restaurant die Handtasche seiner weiblichen Begleitung, um sie ihr hinterher zu tragen. Doch seine Hilfsbereitschaft wurde von den anderen Gästen offenbar falsch verstanden - sie witterten eine Diebstahl.

Schnell kam es zu einem Streit, der schließlich in einem Gerangel endete. Dabei wurde auch die Besitzerin der Handtasche zu Boden geschubst. Sie verletzte sich an der rechten Hand und im Beckenbereich. Einer der Beteiligten erlitt Blessuren am rechten Knie und am Ellenbogen. Die Beamten stellten schließlich fest, dass alle Beteiligten alkoholisiert waren. Ermittlungen wurden eingeleitet.

