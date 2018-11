Hannberger Schule: Grundstein hat neuen Platz

Versetzung markiert den Start für die Bauarbeiten an der Generalsanierung — Energiesparend und barrierefrei - vor 1 Stunde

HANNBERG - Der Grundstein des Schulhauses war seit 1966 in einen Pfeiler eingelassen. Dieser musste bei den Abbrucharbeiten für die Generalsanierung weichen. Seit gestern ist der Grundstein in einer neuen Wand gleich gegenüber. Seine Versetzung war das Startsignal für die echten Bauarbeiten nach den Abbrüchen.

Architekt Mario Bodem (r.) und Bürgermeister Horst Rehder setzen den Grundstein aus dem Baujahr 1966 an seinen neuen Platz, einer neuen Wand gleich neben dem Eingang zur Aula der Schule. © Foto: Ralf Rödel



Entsprechend hat man die Versetzung gefeiert — in der künftigen Aula, die von einem zwar großen, doch drückend niedrigen Raum bereits in eine hohe Halle unter einem Pultdach verwandelt worden ist. Der erste Abschnitt der Generalsanierung gilt der Schule, sagte Bürgermeister Horst Rehder vor Planern, Bauleuten, Verwaltern und Gemeinderäten.

Immerhin war das Haus ursprünglich Heim für Grund- und Hauptschule bei steigenden Schülerzahlen. Also, so Rehder, heutzutage viel zu groß, denn Heßdorf hat nur noch eine Grundschule. Für deren Kinder soll die Schule zukunftsträchtig werden, die Kindertagesstätte in dem Bau Erweiterungsmöglichkeiten bekommen, ein Hort, aber auch ein Seniorenhaus und eine Tagespflege-Einrichtung entstehen, kurz, ein Mehrgenerationenhaus.

Bevor die Pfarrer Johannes Saffer und Maria Reichel Segensworte sprachen, schilderte Planer Mario Bodem den Bau. Hauptfortschritt: Er wird energetisch optimal und barrierefrei.