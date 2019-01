Harter Einsatz im Schnee

Schaeffler-Werksfeuerwehr in Oberbayern - vor 42 Minuten

HERZOGENAURACH / HÖCHSTADT - In den Kampf gegen das Schneechaos in Südbayern hat auch ein Teil der Schaeffler-Werksfeuerwehr eingegriffen und unterstützt die Rettungskräfte in den von der Katastrophe betroffenen Landkreisen.

Das Team der Schaeffler-Werksfeuerwehr ist derzeit Schulter an Schulter mit vielen anderen Rettungskräften in Oberbayern, um die Dächer von Häusern und öffentlichen Gebäuden von der gefährlichen Schneelast zu befreien. © Foto: Schaeffler



Das Team der Schaeffler-Werksfeuerwehr ist derzeit Schulter an Schulter mit vielen anderen Rettungskräften in Oberbayern, um die Dächer von Häusern und öffentlichen Gebäuden von der gefährlichen Schneelast zu befreien. Foto: Foto: Schaeffler



Nach Auskunft von Marlon Matthäus, Leiter der Unternehmenskommunikation, ist die Werksfeuerwehr von Schaeffler mit sieben Mitarbeitern vertreten. Darunter sind vier Höhenretter und drei "Absturzsicherer". Insgesamt beteiligen sich 130 Menschen der Feuerwehren aus Fürth und dem Landkreis Fürth an der schwierigen und kräftezehrenden Aktion am Einsatzort Marktschellenberg.

Die unsicheren Wetterverhältnisse sorgen dafür, dass Marlon Matthäus keine Prognosen darüber abgeben mag, wann das Schaeffler-Team wieder nach Hause kommt: "Der Einsatz begann mit der Abfahrt in der Nacht von Sonntag auf Montag und sollte bis zum heutigen Mittwoch, 16. Januar, dauern. Gegebenenfalls wird der Einsatz bis zum Wochenende verlängert", erklärt Matthäus angesichts einer Wetterlage, bei der echte Beruhigung bis dato noch nicht in Sicht ist.

"Die Schaeffler-Kollegen sind von rund 8 Uhr bis 16.30 Uhr im Einsatz", weiß Matthäus und umreißt die Aufgaben: "Es geht darum, Seilschaften zu sichern und generelle Sicherungsmaßnahmen für diejenigen Personen durchzuführen, die auf Dächern Schnee entfernen."

Außerdem geht es um die Beratung der Einsatzleitung vor Ort. Vor kurzem wurde mit Unterstützung des Schaeffler-Feuerwehrteams das Schuldach der Grundschule Marktschellenberg von den Schneemassen befreit. Und aktuell arbeiten die Schaeffler-Leute auf dem Dach eines größeren Gasthofs, das angesichts der vom Regen durchfeuchteten und deshalb entsprechend schweren Schneelast zusammenzubrechen droht.

hvd