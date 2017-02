Haundorf: Überdachung fing Grillfeuer

HAUNDORF - Die Glut eines Grills hat am in der Nacht auf Samstag eine Überdachung in Brand gesetzt.

Gegen 1.15 Uhr ging Alarm bei Polizei und Feuerwehr ein. Die Anwohner hatten am Abend gegrillt. Im Anschluss wurde der Grill unter einer hierfür vorgesehenen Überdachung/Hütte abgestellt. Im Verlaufe der Nacht fiel der Grill aus bislang ungeklärten Gründen um. Offensichtlich war die Glut noch nicht ganz erloschen. Da der Eigentümer sein Fenster geöffnet hatte, nahm er den Brandgeruch wahr. Er verständigte sofort die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen brannte die Überdachung lichterloh.

Das Feuer wütete so heftig, dass auch noch zwei Bäume im Garten in Brand gerieten. Letztendlich konnten die herbeigerufenen Feuerwehren aus Haundorf, Herzogenaurach und Niederndorf die Flammen löschen. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

