Hauptstraße zu gefährlich für Kinder?

Viele Autofahrer sind auf dem neuen Pflaster viel zu schnell unterwegs — Polizei und Stadt sind informiert - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Die neu gestaltete Hauptstraße in Höchstadt entpuppt sich als gefährliches Pflaster. Besonders Autofahrer, die nicht vom Gas gehen, wild wenden und parken, sind ein Problem. Der Kinderschutzbund ist alarmiert, Polizei und Stadt reagieren.

Egal ob für Senioren oder für Mütter mit Kind: Die frisch gepflasterte Hauptstraße birgt Gefahren, meint der Kinderschutzbund Höchstadt. Fotos: Claudia Freilinger



Der Schlusssatz ist eine eindringliche Mahnung. „Es darf zu keinen Tragödien im neuen, schön gestalteten Innenstadtbereich kommen!“, warnt der örtliche Kinderschutzbund in einer Stellungnahme. Die frisch gepflasterte Hauptstraße berge viele Gefahren für Passanten – „jung wie alt“.

Das ist auch schon polizeibekannt. Es gibt immer wieder Anrufe und Hinweise, dass Autofahrer zu schnell seien oder den Behindertenparkplatz blockierten, berichtet Polizeichef Jürgen Schmeißer. Auch Vertreter der Stadt seien auf ihn zugekommen, damit die Polizei die Situation unter die Lupe nimmt. Seine Mannschaft habe auch schon mehrfach eingegriffen, schließlich sei die frisch gepflasterte Straße ein „verkehrsberuhigter Bereich“.

Genau diese Tatsache ignorieren viele Autofahrer auf der breit und offen wirkenden Fahrbahn, die zum Durchrauschen einlädt. Viele wissen vielleicht auch gar nicht, das maximal 10 km/h erlaubt sind, denn die blauen Schilder mit spielenden Kindern an der Einmündung sind klein und hängen sehr hoch. Sie sind also leicht zu übersehen.

Brennpunkt „Am Graben“

Der Kinderschutzbund wünscht sich deshalb, dass „wirklich sichergestellt werden kann, dass die für diesen Bereich vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit eingehalten wird. Und das auch von Ortsunkundigen und nicht nur ,wissenden‘ Höchstadtern.“ Das Vorstandsteam des Vereins sei sich bewusst, dass es keine Lösung gibt, die allen Anforderungen und Wünschen gerecht wird. Schließlich hätten auch Anwohner, Zulieferer und Geschäftsleute berechtigte Interessen. „Vor allem dürfen jedoch keine Unfälle passieren!“, schreibt Sven Berwein in der Stellungnahme. Das Risiko dafür schätzt der Kinderschutzbund aber sehr hoch ein. Ein Brennpunkt dabei ist der Platz „Am Graben“. Wenn Kinder hier am Brunnen spielen, nehmen sie die Sitzgelegenheiten nicht als Barriere zur Hauptstraße wahr, befürchtet Berwein. „Sie werden im Spieleifer einfach auf die Hauptstraße rennen, ohne auf den Verkehr zu achten“, so die Warnung. „Gleiches gilt für den gesamtem Hauptstraßenbereich, in dem eine Trennung zwischen Lauf- und Fahrbereich nicht mehr erkenntlich ist. Sowohl für Fußgänger als auch für Autofahrer.“

Bürgermeister Gerald Brehm räumt ein, dass die breite Optik der Hauptstraße zu schnellerem Fahren verführen kann. Er hätte sich das auch anders gewünscht, sei aber überstimmt worden. Gleichzeitig gibt Brehm aber Entwarnung. „Wir sind ja noch nicht fertig“, sagt er. Die Hauptstraße befinde sich in einer Übergangsphase. Der Verkehrsausschuss beschäftigt sich am 23. Februar mit der Verkehrssituation in der gesamten Innenstadt. Wenn auch die Sanierung an Steinwegstraße und Marktplatz fertig sei, wäre es zum Beispiel möglich, am Stadttor einen „verstärkten Hinweis“ auf Schrittgeschwindigkeit in der Innenstadt zu installieren. Auch Pflanzkübel, die ein schnelles Fahren unmöglich machen, wie sie sich der Kinderschutzbund wünscht, seien dann zu diskutieren.

„Wie ein Exerzierplatz“

Brehm zeigt sich auch offen für Einbahnstraßen-Regelungen. Passantin Jenny Porzner–Schirl beispielsweise könnte sich eine Fußgängerzone im Mittelteil der Hauptstraße vorstellen und kleine Einbahnstraßen, die in die Richtung führen. Sie und ihr Mann vermissen in der neuen Hauptstraße besonders das Grün. „Am Graben“ fehlten die Kastanien und es gebe es auch keine zusammenhängenden Sitzgelegenheiten mehr. „Sonst habe ich hier mit meinen Enkeln immer Eis gegessen“, sagt auch Monika Epler. Nebeneinandersitzen gehe jetzt nicht mehr, die rostigen Pflanzkübel findet sie „schrecklich“. Überhaupt wirke der Bereich „Am Graben“ jetzt eher wie ein „Exerzierplatz“, meint Günther Porzner-Schirl.

Die Bäume müssten eben noch wachsen, betont hingegen der Rathauschef. Die Befürchtungen des Kinderschutzbunds teilt er nicht, „weil jetzt Winter ist und die Kinder sowieso nicht auf der Straße spielen“. Er hält eine „gesamtstimmige Lösung für die ganze Innenstadt“ für sinnvoll, wie sie der Ausschuss erarbeiten werde. Wenn diese im Frühjahr dann umgesetzt ist und die Cafés ihre Terrassen außen bestuhlen, würde sich die Lage schon allein dadurch entspannen.

Die Polizei prüft unterdessen, wie sie die Autofahrer erwischen kann, die zu schnell sind. Jürgen Schmeißer hält dabei eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle für sinnvoll. Damit es eben nicht zu Tragödien kommt.

CLAUDIA FREILINGER