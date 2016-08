Hawaii-Generalprobe an der Aisch

Noch bis 28. August kann man sich beim Höchstadter medwork-Triathlon anmelden - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Schon zum fünften Mal findet am 11. September der medwork-Triathlon statt und lockt sogar WM-Teilnehmer nach Höchstadt. Noch bis Sonntag, 28. August, sind Anmeldungen möglich.

Wer beim medwork Triathlon ins Wasser gehen wil,l wie dieser Sportler im Jahr 2014, kann dies bis 28. August tun. Foto: Horst Linke



Geschickt haben die Veranstalter, der Verein „Höchstadter Triathlon“ ihre Veranstaltung im Terminkalender platziert – es ist nämlich einer der letzten Triathlons der Saison, nicht nur in der Region, sondern in ganz Deutschland. Und weil kurz darauf, im Oktober, die Triathlon-Weltmeisterschaften auf Hawaii stattfinden, rechnet Christine Dresel vom „Höchstadter Triathlon“ mit einigen Teilnehmern, die sich an der Aisch darauf vorbereiten wollen. Und weitere Profis wollen kommen: Unter anderem hat der Ironman-Sieger Faris Al-Sultan aus München seine Teilnahme in Aussicht gestellt.

Doch auch jede Menge ambitionierte Hobby- und Freizeitsportler werden am Sonntag, 11. September, an den Start gehen. Dafür müssen sie sich aber bis spätestens Sonntag, 28. August, über ein Formular auf der Homepage der Veranstalter (http://www.medwork-triathlon.de) anmelden. Etwa 60 Plätze für Einzelstarter sind momentan noch frei, die Staffeln sind bereits ausgebucht. Sollten nicht alle Plätze online vergeben werden, ist auch noch eine Nachmeldung bei der Startnummernvergabe einen Tag vor dem Wettkampf möglich.

Möglich ist die Teilnahme über die Sprint- (400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) und die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen). Start ist um 9.30 Uhr, mit den ersten Zielleinläufen wird gegen 10.30 Uhr gerechnet.

Der medwork-Triathlon findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt, die Teilnehmerzahl ist seit der Premiere um knapp 200 gewachsen. Mit über 600 Teilnehmern – inklusive der der Staffeln – rechnen die Veranstalter.

Neu wird in diesem Jahr die Streckenführung für Radfahren und Laufen sein, da wegen der Baustelle auf der Aischbrücke einige Umleitungsstraßen nicht genutzt werden können. Die Veranstalter suchen noch nach freiwilligen Helfern, die am Veranstaltungstag einen Job als Streckenposten übernehmen wollen.

alep