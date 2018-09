HEC: Ankunft und Abschied

HÖCHSTADT - Die Kaderplanung bei den Höchstadt Alligators ist doch noch nicht ganz abgeschlossen: Der Eishockey-Oberligist hat ein weiteres Talent aus der deutschen Nachwuchsliga (DNL) unter Vertrag genommen. Der 19 Jahre alte Verteidiger Maximilian Otte wechselt von den Iserlohn Roosters ins Team der Höchstadt Alligators.

Philipp Seelmann verlässt die Alligators. © Thomas Hahn



Maximilian Otte ist Abwehrspieler, hat aber bestechende Offensivqualitäten. In der vergangenen Saison kam er auf 21 Tore und 19 Torvorlagen in 37 Spielen. Otte hatte zuletzt bereits an einigen Trainingseinheiten in Höchstadt teilgenommen – und konnte Alligators-Trainer Martin Ekrt schnell überzeugen. Via Förderlizenz konnte Otte bereits beim Herner EV erste Oberligaluft schnuppern, in Höchstadt freue er sich nun auf die Herausforderung in der Oberliga Süd. Der Verteidiger wird bei den Alligators die Rückennummer 6 tragen.

Abschied müssen die Alligators dagegen von einem bekannten Gesicht nehmen: Philipp Seelmann wird in der kommenden Saison aus familiären Gründen nicht mehr im Kader stehen. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, erzählt der 21-Jährige, der 2015 berufsbedingt nach Höchstadt kam. Aber er wolle wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Der Stürmer hatte in der vergangenen Saison aus gesundheitlichen Gründen bereits nur 18 Spiele für den HEC absolvieren können.

