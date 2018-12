HEC: Auf furiose "Green Night" folgt ein "Black Friday"

HÖCHSTADT - Die Höchstadt Alligators sind nach dem Sieg über Spitzenreiter Regensburg unsanft in der Eishockey-Reallität gelandet: Fünf Tage nach dem grandiosen Heimerfolg zur "Green Night" kassierten sie beim Oberligavierten EV Landshut eine deutliche 3:9-Niederlage.

Hier scheitert der Landshuter Max Forster zwar am Höchstadter Goalie Philipp Schnierstein, doch am Ende musste dieser neun Mal hinter sich greifen. Foto: Georg Gerleigner



Dabei lief von Anfang alles schief für die Gäste, die eigentlich mit breiter Brust hätten auflaufen sollen. Doch Landshut startete mit hohem Tempo und sorgte gleich für Gefahr. Der HEC wollte aggressiv dagegenhalten und bekam dafür die Quittung in Form von frühen und folgenschweren Strafminuten – nach sieben Minuten führten die Hausherren schon mit 3:0.

Einem Stockschlag von Vitalij Aab folgte die erste Überzahl für die Niederbayern, die sie prompt zum Führungstreffer durch Miloslav Horava nutzten. Danach waren die Alligators zwar wieder komplett, aber offenbar noch geschockt, denn da erhöhte Stephan Kronthaler auf 2:0. Dann saßen Aab und Markus Babinsky sogar zu zweit auf der Strafbank. Ein Geschenk, das sich der EVL nicht entgehen ließ: Erneut traf Verteidiger Kronthaler zum 3:0.

Das war zwar noch keine Vorentscheidung, vor allem nicht im Eishockey, aber schnell war zu erkennen, dass die Höchstadter an diesem tag den Landshutern nicht das Wasser reichen konnten. Es schloss sich eine etwas ruhigere Phase an, doch Luis Schinko gelang vor der ersten Drittelsirene noch das 4:0.

Diese Denkpause hatte das Team von Trainer Martin Ekrt dringend nötig. Dieser fand offenbar die richtigen Worte, denn die Alligators kamen deutlich sortierter aus der Kabine. Tatsächlich gelang ihnen auch das erste (und letztlich einzige) Tor des zweiten Drittels – in Überzahl. Erst wollten die Schiedsrichter den Treffer von Ales Kreuzer nicht anerkennen, nach kurzer Beratung ging es dann doch zum Bully an den Mittelkreis.

Der HEC ließ sich fortan auch nicht provozieren und kam 20 Minuten lang mit nur einer Strafzeit aus. Und da Philipp Schnierstein nun eine starke Leistung hinlegte, hätte Michal Petrak kurz vor der zweiten Pause sogar noch weiter verkürzen können, aber der Goalgetter zögerte zu lange vor dem Tor.

Und im Schlussdurchgang sollte tatsächlich kurz Hoffnung aufkeimen, als Lukas Lenk nach gut drei gespielten Minuten das Tor zum 2:4 markierte. Aber dann eine erneute doppelte Strafzeit gegen Babinsky und Kreuzer. Eine abgezockte Truppe wie Landshut nutzte die Gelegenheit erneut, zumal mit Petrak einer der drei verbliebenen Höchstadter auch noch seinen Schläger verloren hatte, kurz bevor das Tor fiel. Das 6:4 fiel, als der HEC wieder zu viert auf dem Eis stand. Das nennt man effektives Powerplay: In vier von sieben Versuchen kam der EVL zum Erfolg.

Danach war die Partie natürlich gelaufen, obwohl die Alligators nie aufgaben und immer wieder anrannten. Aber das spielte den konterstarken Niederbayern natürlich in die Karten, die noch drei Treffen drauflegten, während für die Höchstadter nur noch Lukas Lenk einmal traf. Immerhin blieb den Gäste die zweite zweistellige Niederlage der Saison nach dem 3:11 in Sonthofen erspart.

Trainer Martin Ekrt wurde in der Pressekonferenz deutlich: "Das war heute zu groß für uns, da hat mir einiges nicht gefallen! Das erste Drittel war eine Katastrophe, das zweite Drittel lief besser und wir konnten mitspielen, aber im letzten Drittel hätten wir den Anschluss hinkriegen müssen."

Nicht nur die eigene Partie verlief für die Höchstadter unbefriedigend. Auch die Siege der Selber Wölfe, die dank des späten 4:3 gegen die Eisbären Regensburg am HEC vorbei zogen, und der Blue Devils Weiden, die mit einem 4:2 in Waldkraiburg auf einen Punkt heran kamen, waren eher unvorteilhaft.

Jetzt muss am Sonntag ein Sieg gegen Waldkraiburg her, doch das lag den Alligators bisher nicht: Beide Male mussten sie in die Verlängerung, die immerhin noch jeweils den Extrapunkt brachte.

