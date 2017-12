HEC freut sich auf Ice Hogs

EC Pfaffenhofen gastiert am Sonntag bei den Alligators - vor 10 Minuten

HÖCHSTADT - Eber kommen ins Revier der Alligatoren. An einem Fluss in Lousiana wäre der Ausgang eines solchen Besuchs völlig klar. Doch es handelt sich um Eishockey-Bayernligamannschaften, und die "Ice Hogs" aus Pfaffenhofen wird am Kieferndorfer Weg wohl niemand unterschätzen. Am Sonntag um 18 Uhr treten die Pfaffenhofener dort an.

Zum Torjubel, hier mit Tomas Urban, Max Cejka und Vitalij Aab im Spiel letzte Woche gegen Landsberg, hatten die Höchstadt Alligators in dieser Saison entschieden häufiger Anlass als ihre Gäste am kommenden Sonntag. © Foto: Thomas Hahn



Sieben Tage vor dem Ende der Hauptrunde führen die Alligators die Bayernligatabelle weiterhin mit 50 Punkten und vier Punkten Vorsprung auf den ESC Dorfen souverän an und haben so die Teilnahme an der Verzahnungsrunde bereits in der Tasche.

Ein gelungenes Comeback feierte am vergangenen Wochenende Max Cejka und auch Jakub Revaj konnte mit einem Tor und einer Vorlage seine ersten Scorerpunkte beim Höchstadter Eishockeyclub sammeln. Auch die "Green Night", die Benefizaktion der Alligators zu Gunsten der Aktion "Weihnachtsträume für Kinder" war ein voller Erfolg. Die exakte Summe wird am Sonntag bei der Spendenübergabe zu Beginn des Spielsbekannt gegeben.

Das Hinspiel gegen die Ice Hogs gewannen die Alligators mit 2:4. Bereits acht Punkte trennen die Gäste, die aktuell auf dem elften Platz der Tabelle liegen, bereits vom Tabellenachten, dem EHF Passau. Die Verzahnungsrunde ist damit für die Ice Hogs schon in die Ferne gerückt.

Auch die Tordifferenz der beiden Teams spricht eine deutliche Sprache: Während die Höchstadter sich über einen Wert von 65 freuen können, liegt Pfaffenhofen mit 24 im Minus.

Ein Sechspunktewochenende kann man beim HEC diesmal nicht feiern, denn der Freitag ist für die Alligators spielfrei. Umso stimmgewaltiger werden die Fans ihre Mannschaft sicherlich am Sonntag unterstützen und dabei mit einem Auge auch auf die Verfolger aus Dorfen blicken.

cah