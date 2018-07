HEC: Testspiele wieder fast nur auf fremdem Eis

HÖCHSTADT - Auch in diesem Jahr müssen die Alligators ihr Vorbereitungsprogramm auf die bevorstehende Eishockeysaison nahezu komplett in der Fremde absolvieren.

Auch Daniel Jun ist verewigt: Sein Trikot hängt an der Decke des Höchstadter Eisstadions. Foto: Foto: cah



Die Mannschaft und ihre Betreuer reisen in der heißen Phase der Saisonvorbereitung für die Trainingseinheiten mehrmals die Woche ins unterfränkische Haßfurt bzw. ins oberbayerische Ingolstadt. "Dort bekommen wir die benötigten Eiszeiten. Trotz intensiver Bemühungen hat dies im näher gelegenen Nürnberg nicht geklappt", so HEC-Sportchef Jörg Schobert.

Die ersten beiden Testspiele stehen im Rahmen des Trainingslagers in Neumarkt/Südtriol auf dem Programm: Am Samstag, 1. September, trifft die Mannschaft von Trainer Martin Ekrt auf die Fassa Falcons, am nächsten Tag wartet mit dem HC Gröden der nächste Gegner aus der Alps Hockey League.

Das Heimtrikot der nächsten Saison, präsentiert von „Dressman“ Richard Stütz. Foto: Foto: cah



Am Samstag, 8. September, kommt es in der nun 25-jährigen Vereinsgeschichte des HEC zum ersten Testspiel gegen eine österreichische Mannschaft, die Eisbären des EK Zell am See (ebenfalls Alps Hockey League). Da im heimischen Eisstadion am Kieferndorfer Weg noch kein Eis zur Verfügung steht, findet diese Partie in Haßfurt statt. Nur einen Tag später treten die Alligators 43 Kilometer südlich von Pilsen beim tschechischen Drittligisten HC Klatovy zum nächsten Vorbereitungsspiel an.

Am Freitag, 14. September, steht zunächst das Duell beim langjährigen Erzrivalen und Bayernliga-Aufsteiger ERV Schweinfurt auf dem Programm, am Sonntag, 16. September, führt der Weg dann sogar bis nach Nordrhein-Westfalen zum Oberliga-Nord-Topteam ESC Moskitos Essen.

Das erste und voraussichtlich einzige Vorbereitungsspiel der Alligators im heimischen Eisstadion findet am traditionellen Stadiontag des HEC-Nachwuchses am Samstag, 22. September, statt. Der Gegner: "Team Jun", denn noch einmal wird Ex-Trainer Daniel Jun zu seinem offiziellen Abschiedsspiel in Höchstadt auf dem Eis stehen. Zusammengestellt hat er für diesen Tag ein Team mit vielen namhaften Spielern, langjährigen Freunden und Wegbegleitern.

