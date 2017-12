HEC wieder auf der Siegerstraße

Alligators hatten für das 5:3 gegen den ESV Buchloe aber hart zu arbeiten - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Ein Arbeitssieg gegen einen unbequemen Gegner: Der HEC ist in der Eishockey-Bayernliga nach einem 5:3 wieder auf der Siegerstraße und festigt seine Tabellenführung.

Bange Blicke mussten die Gäste viele aufs eigene Tor werfen, das die Alligators, hier Lukas Lenk, ab dem zweiten Drittel ständig berannten. © Foto: Ralf Rödel



Der HEC tat sich schwer, sein Spiel zu finden gegen die wild anrennenden Buchloer. Kreuzer vergab in der 2. Min. eine große Chance. Das Powerplay des HEC ab der 6. Min. brachte nichts ein. Dann, die Uhr stand bei 8:55 Minuten, erwischte es die Alligators. Ein so genannter Shorthander, also ein Treffer, den die Gäste in Unterzahl erzielten: Raß bediente Krafczyk in einem Konter, und der HEC musste einem Rückstand hinterherlaufen.

Es blieb kritisch für den HEC. Doch stand jetzt die Defensive und die Alligators überstanden eine doppelte Unterzahl-Zeit ohne Schaden. Und ihnen gelang kurz vor Ende des ersten Drittels ebenfalls ein "Shorthander". Michal Petrak markierte in HEC-Unterzahl im Alleingang das 1:1. Mit diesem Unentschieden ging es das erste Mal in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang sah es schnell anders aus. Der HEC schaltet auf Attacke, die Gäste wehrten sich wütend und anfangs auch mit Erfolg: Der HEC musste in der 28. Minute erneut ein Buchloer Unterzahltor hinnehmen. Ladislav konterte die Alligators zum 1:2 aus.

Damit war es aber genug. Die Alligators brachten endlich Effektivität in ihr Powerplay. Nach zehn Sekunden glich Tomas Urban auf Zuspiel von Marc Roth aus, in der 30. Minute erhöhte Michal Petrak, bedient von Urban und André Lenk auf 3:2 und abermals eine Minute später hieß es 4:2 dank Jiri Mikesz, den Ales Kreuzer einsetzte.

Torhüter gewechselt

Die Gäste nahmen ihren entnervten Torhüter Alexander Reichelmeir vom Eis. Nachfolger Daniel Blankenburg sah zwar gleich einen Treffer seines Teamkameraden David Vycichlo nach einem sträflich Abwehrfehler des HEC. Der Goalie überstand aber nur sechs Minuten, ohne hinter sich greifen zu müssen. Dann, in der 37., spielten Daniel Jun und Mikesz direkt aus dem Bully heraus Ales Kreuzer an und es stand 5:3 für die Hausherren, die das Spiel jetzt im Griff hatten.

Das letzte Drittel bot in seiner Anfangsphase wenig Spektakuläres, außer dass die Strafzeiten häufiger wurden. Saß ein Buchloer Spieler auf der Strafbank, kontrollierte der HEC jetzt sein Überzahlspiel und beschäftigte die Gäste so, dass diese keine Konter mehr zustande brachten.

In der 54. Minute bekamen die Höchstadter einen Penalty zugesprochen, die bislang größte Chance, dass Spiel zu entscheiden. Ausgerechnet Routinier und Spielertrainer Daniel Jun scheiterte am Buchloer Torwart Daniel Blankenburg.

In der 55. Minute kassierte der Buchloer Verteidiger Maximilian Raß zwei plus zehn Minuten Strafe wegen eines Checks gegen den Kopf eines Höchstadter Spielers.

So klapperte es in keiner der beiden Kisten mehr. Obwohl die Alligators zeitweise das gegnerische Gehäuse unter Dauerbeschuss nahmen blieb es beim 5:3.

