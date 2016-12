HEC wieder auf Kurs

HÖCHSTADT - Am Freitag waren die Alligators nahe dran an einem Erfolgserlebnis bei Spitzenreiter Selb, am zweiten Feiertag holten sie die Bescherung nach mit einem Weihnachtsdreier in Form eines verdienten 4:3-Sieges gegen den EV Weiden, wodurch sie wieder auf Platz acht der Eishockey-Oberliga sprangen.

Tschechisches Duell: Der Höchstadter Tomas Rousek (links) und der Weidener Kapitän Ales Jirik beharken sich hier intensiv, am Ende hatten die Hausherren das bessere Ende für sich. © Foto: Anestis Aslanidis



Weihnachtlich waren nur die Trikots der Gastgeber, ansonsten war es vor dem Stadion eher spätherbstlich-regnerisch, und im Oval gab es von Anfang an keinerlei Geschenke. Beim HEC mussten erneut Spielertrainer Daniel Jun (Rippenverletzung), Patrick Wiedl, Lukas Lenk und Stephan Hiendlmeyer passen. Dafür war Torjäger Ales Kreuzer wieder mit von der Partie.

Die Alligators kamen deutlich besser ins Spiel als in Selb, wo sie von Beginn an stark und unter Druck gerieten und sich bei Keeper Carsten Metz bedanken durften, dass es zur Drittelpause noch 0:0 stand. Trotz seiner guten Leistung beim Spitzenreiter stand der wiedergenesene Stammkeeper Philipp Schnierstein diesmal wieder zwischen den Pfosten.

Schon nach 35 Sekunden kassieren die Gäste ihre erste Zeitstrafe - es sollen noch einige folgen im Auftaktdrittel. Eher durch Zufall eröffnet sich Kreuzer die erste gute Chance des Spiels, doch aus guter Position zimmert er den Puck knapp über den Torwinkel. Auch danach spielt nur der Gastgeber, doch Tomas Rousek trifft nur das Außennetz, Thilo Grau schießt aus kurzer Distanz genau Fabian Hönkhaus im Tor der Blauen Teufel an, und für Patrik Dzemla wird der Winkel kurz darauf einfach zu spitz.

Und dann schlägt das Klischee eiskalt zu: Nutzt du deine Chancen nicht, wird das bestraft. In der 12. Minute behindern sich zwei Höchstadter Angreifer im gegnerischen Drittel, Weiden startet einen Konter und macht das richtig klasse. Vor allem Philipp Siller, der lange offen lässt, ob er er schießt oder einen seiner Mitspieler anspielt. Im letzten Moment bedient er Marko Babic, der Schnierstein keine Chance lässt.

Doch es folgt prompt eine passende Antwort. Zwei Strafzeiten fangen sich die Gäste binnen kurzer Zeit ein – ein Vorteil, den die Alligators mit Geduld und am Schluss mit spielerischer Klasse nutzen. Fast schon genial der finale Pass von Michal Petrak auf seinen Landsmann Rousek, der keine Mühe mehr hat auszugleichen. Danach wird es noch mehrfach brenzlig für die Hausherren, die selbst auch eine doppelte Unterzahl zu überstehen haben. Mit etwas Glück überstehen sie aber die Drangphase der Oberpfälzer, die zum Drittelende aktiver werden.

Dieser Trend setzt sich nach dem Seitenwechsel fort – in einem Spiel, das immer hitziger wird. Mit Dan Heilman und Patrick Schmid beginnen zwei Akteure nach einem Gerangel mit der Sirene das zweite Drittel gleich auf der Bank. Nach einer „Notbremse“ von Jiri Ryzuk bekommen die Weidener zurecht einen Penalty, den Daniel Sevo aber vergibt - oder besser: Schnierstein grandios pariert.

Nun kassieren aber die Hausherren die Mehrzahl an Strafen, was sie immer wieder in die Bredouille bringt. Aber meist zielen die Gästeangreifer zu hoch oder daneben. Ausgerechnet die dritte Höchstadter Reihe sorgt nach einer halben Stunde für Entlastung und eine Großchance. Daniel Tratz bedient Philipp Seelmann, der ebenfalls von hinten zu Fall gebracht wird. Doch der Youngster ist kein Goalgetter, was man bei seinem Penalty sieht, den er ziemlich einfallslos genau auf Hönkhaus zielt.

Bitter wird es kurz darauf ausgerechnet in Überzahl der Alligators. Rousek als letzter Mann der Angreifer bleibt am aggressiv spekulierenden Matt Abercrombie hängen. Keiner kann dem schnellen Nordamerikaner auf dem Weg zum Tor folgen, auch Schnierstein ist machtlos gegen dessen entschlossenen Schuss zur erneuten Weidener Führung.

Wieder dauert es nur wenige Minuten bis zum Ausgleich – erneut in Überzahl. Petrak ist diesmal der Vollstrecker. Doch nun eskalieren die Ereignisse. Nach einer harten Attacke vor der Weidener Bank hagelt es nicht nur Strafzeiten, sondern offenbar auch böse Worte und Getränkespritzer zwischen Blue Devils und dem VIP-Block. Der muss geräumt werden, nachdem die Schiris das zweite Drittel knapp fünf Minuten vor dem Ende vorzeitig beenden und die Teams in die Kabinen bitten.

Nach denn nachgespielten 4:45 Minuten sind die Alligators am Drücker, vor allem Petrak ist wie aufgedreht. Doch Hönkhaus gewinnt zwei spektakuläre Duelle gegen den Stürmer, bei denen er aber wohl selbst nicht weiß, wie genau er die Scheibe noch abgewehrt. Einmal bei einem Alleingang des Tschechen, kurz darauf bei einem Penalty, den die Höchstadter Nummer 40 trickreich gestaltet, aber doch seinen Meister findet.

Doch auch Hönkhaus ist menschlich: Bei einer Fünf-gegen-Drei-Überzahl des HEC lässt er einen Schuss von Martin Vojcak durchrutschen, und kurz danach trifft auch noch Kapitän Daniel Sikorski zum 4:2. Spiel gelaufen? Denkste! Marcel Waldowsky verkürzt fast umgehend – und es folgen schier endlose 9:19 Minuten. Aber der HEC hält stand. Und am Mittwoch gibt es dieses Duell gleich wieder. Diesmal in Weiden.

