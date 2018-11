HEC zurück auf Siegerstraße: 7:3

Nach dem schwarzen Freitag in Sonthofen gegen Selb schnell freigespielt - vor 38 Minuten

HÖCHSTADT - Auf den schwarzen Freitag in Sonthofen folgte ein goldener Sonntag für den HEC. Die Alligators besiegten auf eigenem Eis die Selber Wölfe überlegen mit 7:3.

Gecheckt: Lukas Lenk (r.) und Vitalij Aab nehmen einen Selber Spieler hart in die Mangel, um ihm den Weg zum Puck abzuschneiden. Die Höchstadter haben sich mit 7:3 für die Niederlage in Sonthofen revanchiert. © Foto: Michael Müller



Die Alligators hatten nach dem Absturz im Allgäu zu Hause wirklich etwas gut zu machen. Obwohl mit André Lenk, Deske, Kreuzer, Kolesnikov, Hechtl, Babinsky, Stütz und Sikorski die Ausfall-Liste erneut lang war. So gingen die Alligators vor eigenem Publikum wesentlich konzentrierter und ambitionierter zu Werke, begannen überlegen. Und in der sechsten Minute gingen sie in Führung. Von Max Otte kam der Puck zu Michael Cejka. Der bediente Jiri Mikesz, und dieser überwand Niklas Deske im Tor der Oberfranken zum 1:0.

Tor gab Sicherheit

War das Spiel bis hierher sehr ausgeglichen verlaufen, gab das Führungstor den Hausherren Selbstbewusstsein. Sie schalteten in den Vorwärtsgang — zum Beispiel Lukas Lenk, dessen sehenswerter Alleingang in der elften Minute Deske aber abwehren konnte.

Mit einem Sieg im Rücken, obendrein gegen den Traditionsclub SC Riessersee, waren die Wölfe aus der oberfränkischen Porzellanstadt angereist. Allerdings mit einem recht kleinen Kader, der weder in der Verteidigung noch im Sturm drei vollständige Reihen hergab. Nach gut zwölf Minuten half ihnen eine Strafzeit gegen Ondrej Nedved zum Ausgleich. Im Powerplay kam der Puck von Ian McDonald über Dennis Schiener zu Ryan Mcdonough, und der schoss ein.

Umgekehrt nutzten auch die Alligators eine Überzahl vier Minuten vor der ersten Pausensirene. Nedved passte zu Michal Petrak, der legte vor für Routinier Vitalij Aab und der 2:1-Drittelstand war perfekt.

Die Sache kam ins Rollen für den HEC. 35 Sekunden nach dem Eröffnungsbulli des zweiten Drittels revanchierte sich Aab, der Stürmer, bei Nedved, dem Verteidiger, für den Assist beim 2:1 mit dem Assist für das 3:1.

Dabei freilich blieb es für diesen Durchgang. Beiden Teams gelang nichts mehr Zwingendes, obwohl die Strafzeiten häufiger wurden — Zeichen für ein zähes Ringen. Doch selbst doppelte Überzahl — solche Situationen gab es zu Gunsten beider Mannschaften — konnten nicht zu Toren ausgenützt werden. In der 29. Spielminute mussten die zahlenmäßig ohnehin nicht sehr starken Selber eine weitere Schwächung ihrer "Manpower" hinnehmen. Verteidiger Ben Böhringer musste verletzt vom Eis geführt werden.

Das Spiel wurde in der 30. Minute auch unterbrochen, weil eine Scheibe der Plexiglas-Schutzwand herausgefallen war. Wenig später machte auch ein lockeres Tor Probleme.

Es ging weiter und in eine um fast drei Minuten vorgezogene Pause. Diese hatte in der 31. Spielminute noch Michal Petrak seinen Alligators versüßt: Im Power Play schoss er das 4:1 auf Vorlage von Nedved und Aab.

Knapp zwei Minuten waren nach der Pause gespielt, als die Hausherren komfortabel davonzogen. Wieder war es Michal Petrak. Er nutzte die Vorlage von Lukas Lenk und Vitalij Aab zum 5:1 für den HEC aus.

Dieses Tor zählte noch zum zweiten Drittel. Die Schiedsrichter ließen dessen fast drei Restminuten nach der vorgezogenen Pause noch nachspielen, bevor die Seiten zum Finaldurchgang gewechselt wurden.

Die Höchstadter waren mit vier Toren Vorsprung in dieses Drittel gegangen, konnten also ruhig aufspielen. Eine erste kritische Situation ergab sich, als Ondrej Nedved 15 Minuten vor Schluss auf die Bank musste. Und prompt, sprich nach 38 Sekunden Überzahl verkürzte David Hördler für die Gäste auf 5:2.

Die richtige Antwort

Dafür aber hatten die Höchstadter die richtige Antwort: ein Unterzahl-Tor. In der 52. Spielminute krönte Martin Vojcak mit dem 6:2 seinen Alleingang aus der eigenen Defensive heraus.

Das nach Ben Böhringers Verletzung — der Verteidiger konnte nicht wieder zurück aufs Eis — wirklich kleine Rudel der Wölfe geriet danach aus der Puste. Deutliches Zeichen: Es häuften sich die Fouls. So mussten kurz hintereinander Lukas Klughardt, Achim Moosberger und auch noch David Hördler je zwei Minuten auf die Strafbank, was den Hausherren eine lange Überzahl-Periode bescherte. Erfolg: Das 7:2 in der 55. Minute durch Jari Neugebauer auf Vorlage von Nedved und Aab.

Ganz aufgegeben hatten sich die Wölfe freilich noch nicht 42 Sekunden vor Schluss biss Ian McDonald noch einmal zu und verkürzte zum Endstand von 7:3.

cah/rg